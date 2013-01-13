به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسنوند بعدازظهر یکشنبه در نشست با مدیران و کارشناسان حوزه عمرانی استانداری بوشهر اظهار داشت: برخی طرح‌ها اجرای آنها ضروری نیست و دستور داده‌ایم تا این طرح‌ها متوقف شوند ولی برخی طرح لازم است که حتما اجرا شوند و بر پیگیری مستمر بررای آنها تاکید داریم.

وی با تاکید بر لزوم جدیت و تلاش پیگیر مسئولان برای اجرای پروژه‌ها، خاطرنشان ساخت: مردم انتظارات زیادی از مسئولان دارند و نباید فرصت‌هایی را که برای خدمت به مردم در اختیار داریم به راحتی از دست دهیم.

استاندار بوشهر به مسئولان که در مسئولیت خود دارای ضعف هستند اخطار داد که در صورت عملکرد ضعیف، عوض خواهند شد و افرادی به کار خود ادامه می‌دهند که قوی باشند.

وی بر تبدیل وضعیت کارکنان حوزه عمرانی برای افزایش رفاه و معیشت آنان تاکید کرد و ادامه داد: ما وامدار شهدا و مردم هستیم و وابسته به هیچ حزب و یا گروه و جناح خاصی نیستیم و نخواهیم بود.

حسنوند خواستار دلسوزی بیشتر مسئولان و مدیران حوزه عمرانی برای پیگیری و تلاش در راستای تکمیل پروژه‌های عمرانی شد و خاطرنشان ساخت: بار سنگین پروژه‌های عمرانی به عهده مدیران و کارشناسان حوزه عمرانی است که نیازمند تلاشی جدی است.

وی خواستار شناسایی نقاط ضعف دستگاه‌های اجرای و تلاش برای رفع آنها شد و بیان داشت: انتظار داریم قبل از اینکه ضعف برخی از مشکلات از رسانه‌ها پخش شود به عنوان دست اندرکاران مشکلات را شناسایی و آن‌را حل و فصل کنیم.

با وجود افزایش اعتبارات عمرانی تغییر محسوسی در چهره شهرها نمی‌بینیم

استاندار بوشهر به اعتبارات عمرانی در دولت‌های نهم و دهم اشاره کرد و گفت: اعتبارات عمرانی در دولت دکتر احمدی نژاد نسبت به 15 سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

وی افزود: در سه برنامه قبل از دولت نهم و دهم 450 میلیارد تومان اعتبار عمرانی به استان بوشهر اختصاص یافت در حالی که در دو دولت نهم و دهم دو هزار و500 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافت یعنی 2 هزار میلیارد تومان اعتبارات افزایش یافته است که این رقم بزرگی است.

حسنوند بوشهر تصریح کرد: کل اعتبارات تخصیصی امسال به استان بوشهر در تملک دارایی 18.5 و اعتبارات نفت 32 درصد اعلام شده است، نباید با این تخصیص‌ها کار متوقف شود بلکه کارها باید با سرعت جلو رود و تنها نگاهمان نباید به اعتبارات باشد.

وی به افزایش قابل توجه و چشمگیر اعتبارات عمرانی استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: با این وجود تغییر محسوسی در چهره شهرها و طرح‌های عمرانی شهرها و روستاها دیده نمی‌شود و ما توقع و انتظار بیش از این داریم که طرح‌ها در نقاط استان خود را به وضوح نشان دهند.

استاندار بوشهر با بیان اینکه کارشناسان و مدیران تنها نباید فعالیتشان در حد یک نظارت و گزارش باشد، گفت: ما وظیفه داریم ضمن اینکه در روند طرح‌ها پیگیری کنیم در تعامل بین دستگاهی و ارائه طرح‌ها برای توسعه استان بیشتر فعالیت شود.

حسنوند تاکید کرد: همچنین توقع داریم حتما نگاه مان در برنامه‌ها و طرح‌ها تغییر دهیم به گونه‌ای که بنده فعالیتم که در روز اول اعلام کردم ادامه می‌یابد و حتی روز آخر فعالی‌تم بیشتر خواهد شد.