خشک شدن تالاب های کشور زمینه ساز آلودگی هوا

به گزارش خبرنگار مهر،غلامرضا نوری ظهر یک شنبه در همایش هفته هوای پاک اظهار داشت: با خشک شدن برخی تالاب های داخلی و همچنین کاهش محسوس سطح آب دریاچه ارومیه میزان آلودگی هوا در برخی استان های مجاور در حال افزایش است.



وی ادامه داد: با وجود وارد شدن برخی عوامل آلودگی هوا از سوی کشورهای خارجی، خشک شدن برخی از این تالاب ها نیز هوای کشور را مورد تهدید قرار می دهند.

نوری در خصوص اثرات خشک شدن دریاچه ارومیه گفت: تمام مسئولان کشور باید با تمام وجود برای احیای دوباره این دریاچه تلاش کنند زیرا در صورت ادامه وضع کنونی با خطرات فراوانی در زندگی گیاهی و جانوری و همچنین هوای این منطقه مواجه خواهیم بود.

وی ادامه داد: تمام کارشناسان مربوطه باید با اتفاق نظر خود راه چاره ای برای جلوگیری از این آسیب زیستی بیابند.

عضو کمیسیون کشاورزی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی افزود: به میزانی که در راه سلامتی هوا و همچنین محیط زیست هزینه کنیم به همان میزان موجبات پیشرفت اقتصاد کشور را فراهم کرده ایم.

وی با اظهار تاسف از نابودی برخی منابع زیستی گفت: در طی چندین سال گذشته 200 هکتار باغ و مزرعه در کشور از بین رفته است که این امر به دلیل کم توجهی مسئولان و حتی خود مردم در حفظ محیط زیست است.

نوری افزود: جایگزینی وسایل نقلیه جدید به جای ناوگان فرسوده حمل ونقل یکی از یزرگترین اقدامات در راه جلوگیری از آلودگی هوا است که باید در خصوص این امر اقدامات مناسبی انجام شود.