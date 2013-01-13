بیانیه مشترک لیبی، الجزایر و تونس/ واکنش ایتالیا به حادثه بنغازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم، جولیو ترزی گفت : هدف از حمله به کنسول ایتالیا در بنغازی تلاشی برای بی ثباتی در لیبی جدید است.

وزیر امور خارجه ایتالیا بیان کرد: کسانی که به "گویدو دی سانتس" کنسول ایتالیا در بنغازی حمله کردند، اقدام تروریستی مرتکب شده اند.

شایان ذکر است وزارت خارجه ایتالیا از نجات گویدر دی سانتس کنسول ایتالیا در بنغازی از حمله تروریستی جان به در برد. افراد مسلح به خودروی وی حمله کردند، اما به وی آسیبی نرسید.

از سوی دیگر علی زیدان نخست وزیر لیبی با اشاره به نشست سه جانبه مقامات لیبی، الجزایر و تونس گفت : لیبی، تونس و الجزایر درباره ایجاد مراکز نظارتی مشترک، هماهنگی گشتی های مرزی، تضمین امنیت و مبارزه با قاچاق سلاح و جرایم سازمان یافته توافق کردند.

از سوی دیگر پایگاه روسیا الیوم با اشاره به نشست دیروز نخست وزیران لیبی، الجزایر و تونس در شهر غدامس آورده است : نخست وزیران سه کشور الجزایر، لیبی و تونس بر ضرورت امضای توافقنامه امنیتی برای تامین مرزهای مشترک تاکید کردند.

سه کشور در بیانیه مشترک بر ضرورت مقابله با چالشها، تهدیدهای امنیتی، وضع طرحهای پیشگیرانه، همکاری میان وزارتخانه های کشور الجزایر، لیبی و تونس تاکید کردند.

پایگاه روسیا الیوم در ادامه آورده است : کشورهای مذکور از بی ثباتی و قاچاق گسترده سلاح رنج می برند.