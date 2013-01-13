پیکر رئیس عقیدتی سیاسی مرزبانی سیستان وبلوچستان درزادگاهش به خاک سپرده شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حاج حسین کوهستانی عالم گرانقدر و مبارزی نستوه بود که طی چندین سال مجاهدت و حضور در جبهه های حق علیه باطل در کنار سایر همسنگرانش در راه تعالی انقلاب اسلامی اقدامات موثر و سازنده بسیاری را مدیریت کرده است.

مرحوم کوهستانی در روستای خراشادی بخش شیب آب شهرستان زابل دیده به جهان گشود.

وی پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی وارد حوزه علمیه شهرستان زابل شد و از محضر اساتید گرانقدر بسیاری کسب فیض نمود و تحصیلات خویش را تا مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و علوم اسلامی ادامه داد.

مرحوم کوهستانی در زمان تحصیل در حوزه های علمیه زابل، زاهدان و قم در قبل از انقلاب تلاش های موثری در پیشبرد اهداف انقلاب داشته که به همین سبب چندین بار متوالی از سوی ساواک بازداشت شد.

وی پس از انقلاب با سمت رئیس عقیدتی سیاسی ژاندارمری سابق مشغول به فعالیت می شود و هم زمان با آغاز جنگ مدت شش سال را در جبهه های حق علیه باطل در کنار سایر همرزمانش به مجاهدت می پردازد که این حضور، افتختار جانبازی 20 درصدی را برای ایشان به همراه داشته است.

رئیس عقیدتی سیاسی ژاندارمری سابق، رئیس عقیدتی سیاسی مرکز آموزش ولیعصر، نماینده ولی فقیه در امور اهل سنت مناطق سروان، خاش و ایرانشهر، امام جمعه موقت شهرستان زابل از سال 70 تاکنون، رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان، فرماندهی عقیدتی سیاسی قرارگاه فتح و فرماندهی عقیدتی سیاسی مرزبانی استان از جمله مسئولیت های این مرحوم بوده است.

برادر وی نیز در حمله تروریسی تاسوکی به شهادت رسیده بود.

مرحوم کوهستانی در بازگشت از بازرسی فرماندهی مرزبانی استان خراسان جنوبی و مرکز آموزش انتظامی بیرجند در محور شوسف - نهبندان دچار سانحه شد و در این حادثه سرهنگ سید مهدی رضویان یکی از همرزمان وی در همان محل حادثه فوت کرد.

مرحوم کوهستانی نیز جهت مداوا به مراکز درمانی استان سیستان و بلوچستان منتقل و پس از مراقبت های ویژه در بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان با آمبولانس هوایی ناجا به تهران منتقل شد که در بامداد 22 دی ماه جاری همزمان با ارتحال پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) در بیمارستان خاتم الانبیاء تهران به ملکوت اعلی پیوست.

پیکر این رزمنده خوش نام پس از تشیع در روزهای شنبه و یکشنبه در زاهدان و زابل صبح امروز در گلزار شهدای شهرعلی اکبر با حضور مسئولین کشوری ناجا، نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان، ائمه جمعه و جماعات، فرماندهان انتظامی و نظامی و آحاد ملت شهید پرور استان به خاک سپرده شد.