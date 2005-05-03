به گزارش خبرنگار "مهر" در اراك، استاندار استان مركزي با بيان مطلب فوق در گردهمايي بازرسين انتخابات رياست جمهوري استان مركزي گفت: زير سوال بردن فعاليت مسوولين سالهاي گذشته نااميدي به نظام را در بين مردم افزايش مي دهد.

مهندس عبدالمحمد زاهدي تصريح كرد: برخي، فعاليت هاي 16 سال گذشته را زير سوال مي برند و اگر رويشان مي شد دوره رياست جمهوري رهبر معظم انقلاب را نيز زير سوال مي بردند.

وي تصريح كرد: اگر بنا باشد هر كدام انگي به هم بزنيم مردم مي گويند شما كه دستتان در يك كاسه است و به هم مي گوييد خراب كرديم.

وي افزود: در كوتاه مدت، ممكن است به نفع يك نفر تمام شود اما كل نظام را زير سوال مي برد.

وي گفت: رهبر معظم انقلاب به طور مفصل پيرامون جايگاه رئيس جمهور در كرمان صحبت كردند و نبايد جايگاه رئيس جمهور را در مطبوعات و سخنراني هاي خود پايين بياوريم و به خاطر يك انتقاد ساده رييس جمهور، در حد اهانت به رئيس جمهور صحبت كنيم.

وي جايگاه رياست جمهوري را در نظام ارزيابي كرد و گفت: امام فرمودند كه مناصب در جمهوري اسلامي ايران حرمت دارد.

زاهدي افزود: مردم در مجموع تبليغات بايد حفظ حرمتها را حس كنند.

وي گفت: خاتمي در تاريخ مي ماند آنكه ضرر مي كند فرد بعد از اوست پس بايد توجه بيشتري كرد.