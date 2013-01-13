اجرای پژوهش های تکراری در سازمان ها به دلیل عدم اطلاع رسانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو کسائیان در جلسه هیئت نمایندگان اتاق اصفهان تصریح کرد: به دلیل نبود سیستم اطلاع رسانی دقیق پژوهش‌های تکراری نه تنها هزینه بسیاری بر کشور وارد کرده بلکه دستاورد قابل توجهی نیز ایجاد نکرده است.

وی خواستار شفاف سازی و اطلاع رسانی فعالیت‌های پژوهشی کلیه مراکز و بخش‌ها شد و گفت: ایجاد سایت اطلاع رسانی از عنوان پژوهش‌ها و مشارکت کلیه مراکز در این سایت می‌تواند نقش موثری در هدفمند شدن تحقیق در کشور داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به موفقیت اتاق بازرگانی اصفهان در کسب رتبه برتر دومین جشنواره پژوهش صنعت، معدن و تجارت کشور گفت:اتاق اصفهان در راستای شفاف سازی وضعیت اقتصادی واحدهای تولیدی اقدام به انجام چندین تحقیق در این زمینه کرده است.

وی به موثر بودن تحقیق اتاق اصفهان با عنوان تاثیر هدفمند شدن یارانه در صنعت افزود: این تحقیق میدانی توانست نظر بسیاری از کارشناسان و تصمیم سازان اقتصادی را به خود جلب کند.

کسائیان در بخش دیگری از سخنان خود از تهیه گزارش عملکرد بودجه اتاق طی 9 ماه گذشته خبر داد و بیان داشت: مراحل اولیه تنظیم بودجه سال آینده انجام شده و قبل از پایان سال مصوب می‌شود.

تشکل های اقتصادی از تصمیمات ضد تولیدی می کاهند



در ادامه جلسه محمود اسلامیان، نایب رییس اتاق اصفهان گفت: کمیسیون‌های اتاق بایستی توان خود را بر روی مشکلات جاری اعضا و واحدهای تولیدی در شرایط کنونی متمرکز کنند تا بتوانند جلوی تصمیمات مخرب را بگیرند.

وی تصریح کرد: در شرایطی که تصمیمات ضد تولیدی متعدد گرفته می‌شود، نقش تشکل‌های بیش از پیش موثر و مهم است و با تمرکز خود می‌توانند ازشدت تخریب‌ها بکاهند.

نایب رئیس اتاق اصفهان تبیین شرایط موجود اقتصادی برای مسئولان و تصمیم سازان اقتصادی را مهم و اثرگذار دانست و اظهار داشت: تشکل‌های اقتصادی با تمرکز خود می‌توانند عامل موثر در اتخاذ سیاست‌های منطقی و اثرگذار اقتصادی باشند.

اسلامیان در بخش دیگری از سخنان خود خواستار سامان دهی به موسسات خیریه و هدفمند شدن فعالیت‌های آنان شد و ادامه داد: اتاق بازرگانی به عنوان بزرگترین تشکل قانونی کشور می‌تواند در ایجاد این هماهنگی موثر عمل کند.

پژوهش های میدانی اتاق بازرگانی راهکار حل بسیاری از مشکلات



سید رسول رنجبران، دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه افزود: میدانی بودن پژوهش‌های تحقیقاتی می‌تواند نقش موثری در موضوع مورد پژوهش داشته باشد.

وی از کمیسیون‌های اتاق اصفهان خواست که مشکلات اعضای خود را در قالب دو موضوع فراگیر تقسیم بندی و در قالب یک ساختار پژوهشی به آن بپردازند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان هدف اصلی پژوهش را رفع مشکلات جاری عنوان کرد و گفت: نتیجه پژوهش ارائه راهکار جدید و موثر است.

وی با بررسی عملکرد بودجه 9 ماهه اتاق تصریح کرد: تنظیم برنامه کوتاه و بلند مدت، اصلاح ساختار و ارزیابی برنامه های عملیاتی کمیسیون های اتاق بایستی مورد توجه قرار گیرد.

بانک‌ها اقدام به گشایش اعتبار ارزی از بانک مرکزی نکرده اند



در ادامه این نشست مصطفی متین راد، عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان با اشاره به عدم گشایش اعتبار ارزی از سوی بانک‌ها برای مشتریان اظهار داشت: با وجودی که فعالان اقتصادی بیش از 120 درصد بهای ارز را پرداخت کرده بودند ،بانک‌ها اقدام به گشایش اعتبار ارزی از بانک مرکزی نکرده و باعث بروز مشکل برای این فعالان شده است.

رئیس کمیسیون تامین مالی و سرمایه گذاری اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: برخی از بانک‌ها ریال‌های ناشی از خرید ارز برای مشتریان را در حساب‌های ریالی خود نگه داشتند و بانک مرکزی نیز ارزی در اختیار بانک‌ها قرار نمی‌دهد.

پیشگیری از بیماری و طلاق هدف اصلی خیرین اصفهان است



مصطفی حجه فروش، دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق اصفهان در این جلسه با ارائه تاریخچه موسسات خیریه اصفهان گفت: نخستین موسسه خیریه اصفهان در سال 1347 با هدف حمایت از خانواده زندانیان واقعه 15 خرداد تشکیل و پس از آن بنیادهای فرهنگی و خیریه متعددی آغاز به کار کرد.

وی تامین مایحتاج روزانه، سرپرستی از ایتام، تهیه جهیزیه از برای خانواده‌های بی‌بضاعت، تامین مخارج درمان را از اهم فعالیت موسسات خیریه شهر اصفهان برشمرد و گفت: پیشگیری از بیماری و طلاق هدف اصلی خیرین اصفهان است که اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است.

وی از تنظیم اساسنامه جامعه نیکوکاری ابرار اتاق اصفهان در آینده نزدیک خبر داد و بیان داشت: بیش از 80 درصد خیرین اصفهان عضو اتاق بازرگانی می‌باشند و سامان دهی این اعضا در قالب جامعه نیکوکاری اتاق اصفهان می‌تواند موثر و هدفمند شود.

حجه فروش با انتقاد از رویکرد دولت در ساخت مسکن مهر و تجمیع خانواده‌های کم بضاعت در یک منطقه افزود: این تفکر که خانواده‌ها کم بضاعت و کم درآمد را در کنار هم گردآوری شود، اشتباه است و باید این خانواده‌ها به صورت پراکنده در شهر باشند.