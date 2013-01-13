رزمایش دریایی سپاه در خلیج فارس/ ترکیه به بهبود روابط با ایران اقدام کند

خبرگزاری انگلیسی "رویترز" در خبری به برگزاری رزمایش نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آبهای خلیج فارس پرداخته و نوشت : در این تمرینات سپاه پاسداران، میزان آمادگی نیروهای رزمی دریایی خودو میزان آمادگی اش در واکنش به حوادث طبیعی و میزان آشنایی با سلاح های جدید را محک می زند.

سایت روسی "مسکو تایمز" نوشت ترکیه در تلاش برای کاستن از وابستگی اش به گاز و انرژی روسیه و ایران، بر روی صنایع زغال سنگ خود سرمایه گذاری می کند.

در این خبر آمده است ترکیه به این منظور 12 میلیارد دلار بر روی استخراج زغال سنگ سرمایه گذاری کرده و قصد دارد تا سال 2020 تعدادی نیروگاه که با زغال سنگ کارمی کنند، بسازد.

روزنامه آمریکایی " واشنگتن پست" به اظهارات سردار علی مویدی رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران در خصوص کشف و ضبط 1286 کیلوگرم مواد مخدر به طور روزانه پرداخته و نوشت : در ایران روزانه بیش از یک تن مواد مخدر کشف و ضبط می شود.

تحلیلگر سایت روسی " پراودا" با اشاره به تاثیر بد بحران سوریه در روابط ایران و ترکیه که در سال های گذشته گسترش خوبی داشته است و با اشاره به پادویی ترکیه برای غربی ها و آمریکا در جریان سوریه از این کشور خواست تا برای بهبود روابطش با ایران اقدام کند.

سایت یمنی " الصحوه" در مطلبی به انتشار ادعاهای بی اساس و تکراری سفیرآمریکا در این کشور پرداخته و به نقل از این مقام آمریکایی نوشت : آمریکا نگران نقش ایران در یمن است.

این سایت به نقل از سفیر آمریکا مدعی شد که ایران با حمایت از برخی رهبران در جنوب این کشور قصد دارد روند انتقال قدرت در این کشور را که توسط شورای همکاری خلیج فارس طراحی شده است، با مشکل روبرو کند.