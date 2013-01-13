شاهین در چنگال آتش نشانان/ سرعت زیاد حادثه آفرید

به گزارش خبرگزاری مهر، نشت گاز مونواکسید کربن بار دیگر سه نفر از اعضای یک خانواده را راهی بیمارستان کرد و جان مادری را گرفت.

رخداد این حادثه به سامانه 125 اطلاع داده شد که ستاد فرماندهی بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 2 را به خیابان 17 شهریور، خیابان صفا شرقی اعزام کرد.

مهدی بیاتی رییس ایستگاه 2 که در محل حادثه حاضر بود در این باره گفت: طی تماس و درخواست اهالی یک ساختمان سه طبقه مبنی بر انتشار گاز مونواکسید کربن، آتش نشانان در محل حادثه حاضر شده و با پیکر بی جان یک خانواده چهار نفری روبرو شدند، با حضور عوامل اورژانس دو فرزند و پدر خانواده به بیمارستان منتقل و از مرگ حتمی نجات یافتند، اما متاسفانه مادر خانواده به تائید عوامل اورژانس جان خود را از دست داد.

وی افزود: علت وقوع این حادثه توسط کارشناسان منطقه یک در دست بررسی است.

شاهین در چنگال آتش نشانان

پرنده ای که با فرود خود به روی ساختمان در حال احداث باعث نگرانی و وحشت اهالی خیابان دیباجی جنوبی شده بود به دام آتش نشانان افتاد.

در پی تماس شهروندان با سامانه 125، مبنی بر مشاهده یک پرنده از خانواده شاهین، ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران، بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 89 را به محل حادثه در خیابان دیباجی جنوبی، اعزام کرد.

مجید حاتمیان فرمانده آتش نشانان اعزامی در این خصوص ابراز داشت:در یک ساختمان در حال احداث پرنده ای از خانواده شاهین ها مشاهده شد که آتش نشانان با استفاده از تجهیزات ویژه پرنده را به دام انداختند و به نگرانی شهروندان پایان دادند.

وی افزود: در حال حاضر اقدامات لازم جهت تحویل پرنده به مسئولین پارک پردیسان جهت مداوا، مراقبت و نگهداری صورت گرفته است.م

شعله های آتش در فروشگاه کفش

آتش سوزی کفاشی در محله امام زاده حسن با تلاش آتش نشانان به سرعت خاموش شد.

در پی تماس شهروندان با سامانه 125 مبنی بر بروز آتش سوزی در فروشگاه کفش، ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران، بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 28 را به محله امامزاده حسن، خیابان خردپی اعزام کرد.

غلامرضا قاسم پور(رییس ایستگاه 28) که در محل حضور داشت در باره این آتش سوزی گفت: در هنگام رسیدن آتش نشانان به محل حادثه از قسمت انبار کفش ها و جعبه های مقوایی یک فروشگاه کفش به مساحت تقریبی 20 متر مربع دود و شعله زیادی زبانه می کشید.

وی در ادامه افزود: آتش نشانان بلافاصله با قطع جریان برق و گاز و با استفاده از تجهیزات آبرسان شعله های آتش را مهار و خاموش کردند.

قاسم پور خاطرنشان کرد: آتش نشانان با تحویل فروشگاه به مالک و دادن توصیه های ایمنی لازم به ماموریت خود پایانداد.

سرعت زیاد حادثه آفرید

برخورد دو خودروی سواری با یکدیگر در بزرگراه خلیج فارس سه مصدوم بر جای گذاشت.

محمد ملکی فرمانده آتش نشانان اعزامی در این باره گفت: در این حادثه یکدستگاه خودروی سواری بر اثر سرعت زیاد و بی احتیاطی راننده، بشدت با قسمت عقب یکدستگاه خودروی سواری دیگر برخورد کرده بود که باعث محبوسی سه نفر از سرنشینان خودروی سواری بنامهای فاطمه و پریسا - ب 19 و 28 ساله و سارا -ق 25 ساله شده بود.

وی در ادامه افزود: نجاتگران به محض رسیدن همزمان با ایمن سازی محل و قطع جریان برق خودرو، مبادرت به رها سازی افراد محبوس شده از خودروی سواری کردند ومصدومین این حادثه را تحویل امدادگران اورژانس دادند و پس از تحویل محل به نیروی انتظامی به عملیات خود پایان دادند.