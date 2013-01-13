کارگاه تولیدی خیاطی در بند نسوان زندان مرکزی کرمانشاه راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور ارتقاء مهارت شغلی، پرکردن اوقات فراغت و ایجاد اشتغال مددجویان بند نسوان زندان مرکزی با نظارت شهبازی از مربیان و کارآفرینان زن برتر کشوری، کارگاه تولیدی خیاطی با حضور مسئولان این مرکز راه اندازی و آغاز به فعالیت کرد.

کرمی مسئول بند نسوان زندان مرکزی کرمانشاه، حرفه آموزی و اشتغال زایی مددجویان را از مهمترین اهداف ستاد کاهش زندان های کشور بر شمرد و اظهار داشت: توجه به ارتقاء مهارت و توانمندسازی مددجویان موجب خود باوری و خود اتکایی آنها می شود و پس از آزادی می توانند با اتکاء به مهارت های شغلی و توان تولیدی خود حضوری فعال در جامعه داشته باشند.

کرمی گفت: بکارگیری مربیان مجرب و عقد قرارداد با کارآفرینان برتر کشوری علاوه بر افزایش کیفی آموزشها ، انگیزه لازم را برای فراگیری آموزش ها و مشارکت جدی مددجویان در فعالیت های تولیدی فراهم می کند.