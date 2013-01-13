عدم برگزاری جشنواره حسنات در اصفهان شایعه است

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره فیلم حسنات با موضوع نیکوکاری از سه سال گذشته در اصفهان کلید خورده و زمستان هر سال در اصفهان برگزار می‎شود.



اما زمزمه هایی از عدم برگزاری دور سوم این جشنواره شنیده می شود که واکنش برخی ار مسئولان فرهنگی اصفهان را در بر داشته است.



معاون هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: اداره فرهنگ و ارشاد اصفهان از ماههای گذشته برای برگزاری این جشنواره اعلام آمادگی کرده است.

وی افزود: تاکنون مذاکرات زیادی مابین دبیران برگزار کننده این جشنواره و مسئولان فرهنگی شهر اصفهان صورت گرفته که همگی متفق القول بر ادامه روند برگزاری این جشنواره تأکید داشته اند.



علی تمنایی با اشاره به اینکه جشنواره حسنات در اصفهان با استقبال خوبی مواجه شده است و امسال نیز همچون گذشته برگزار می شود، گفت: جشنواره حسنات از نمونه جشنواره‎هایی است که در اصفهان باقی می‎ماند و اداره فرهنگ و ارشاد با همکاری بخش های خصوصی تمایل به برپایی این جشنواره دارد.