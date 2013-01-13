به گزارش خبرنگار مهر، پرفورمنس به معنای هنر اجرا است این هنر در دهه شصت میلادی از دل هنرهای تجسمی بیرون آمد و پس از گذشت زمان به هنرهای نمایشی نزدیک شد.
هنر اجرا هنری است که از تلفیق هنر موسیقی و تئاتر به وجود آمده است و با استفاده از قالبهای سیاسی و اجتماعی هنری مفهومی را کلید میزند.
این بار نیز، ویدئو پرفورمنسهای هنرمند اصفهانی در گالری آپادانا اصفهان به نمایش گذاشته میشود.
رسول معرکنژاد صاحب این آثار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این نمایش شامل آثاری است به نام "اعوجاج زمان یک" در دو روز آغازین نمایشگاه به نمایش گذاشته میشوند.
وی افزود: مخاطبان و علاقمندان از 24 دی تا 27 دی ماه می توانند در گالری آپادانا آثار ویدئو پرفورمنس را نظاره کنند.
این هنرمند اصفهانی ادامه داد: در این نمایشگاه،آثار پس از انقلاب که بار ترکبی از ویژگی های رسانه های زمان انقلاب تلفیق شده است به نمایش گذاشته میشود.
به گزارش مهر، این نمایشگاه با تلفیق نور، تحرک، صدا آثار زیبایی ویدویی را به نمایش گذاشته است و از ساعت 17 تا 19 دایر است.
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