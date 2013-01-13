به گزارش خبرنگار مهر، پرفورمنس به معنای هنر اجرا است این هنر در دهه شصت میلادی از دل هنرهای تجسمی بیرون آمد و پس از گذشت زمان به هنرهای نمایشی نزدیک شد.

هنر اجرا هنری است که از تلفیق هنر موسیقی و تئاتر به وجود آمده است و با استفاده از قالب‎های سیاسی و اجتماعی هنری مفهومی را کلید می‎زند.



این بار نیز، ویدئو پرفورمنس‌های هنرمند اصفهانی در گالری آپادانا اصفهان به نمایش گذاشته می‎شود.



رسول معرک‌نژاد صاحب این آثار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این نمایش شامل آثاری است به نام "اعوجاج زمان یک" در دو روز آغازین نمایشگاه به نمایش گذاشته می‎شوند.



وی افزود: مخاطبان و علاقمندان از 24 دی تا 27 دی ماه می توانند در گالری آپادانا آثار ویدئو پرفورمنس را نظاره کنند.



این هنرمند اصفهانی ادامه داد: در این نمایشگاه،آثار پس از انقلاب که بار ترکبی از ویژگی های رسانه های زمان انقلاب تلفیق شده است به نمایش گذاشته می‎شود.

به گزارش مهر، این نمایشگاه با تلفیق نور، تحرک، صدا آثار زیبایی ویدویی را به نمایش گذاشته است و از ساعت 17 تا 19 دایر است.

