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۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۸:۴۲

در گالری آپادانای اصفهان/

صحنه‎هایی از انقلاب در آثار رسول معرک نژاد تداعی می شود

صحنه‎هایی از انقلاب در آثار رسول معرک نژاد تداعی می شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: تلفیق نور، صدا و تحرک در آثار رسول معرک نژاد در قالب ویدئو پرفورمنس در گالری آپادانای اصفهان به نمایش گذاشته می‎شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پرفورمنس به معنای هنر اجرا است این هنر در دهه شصت میلادی از دل  هنرهای تجسمی بیرون آمد و پس از گذشت زمان به هنرهای نمایشی نزدیک شد.

هنر اجرا هنری است که از تلفیق هنر موسیقی و تئاتر به وجود آمده است و با استفاده از قالب‎های سیاسی و اجتماعی هنری مفهومی را کلید می‎زند.

این بار نیز، ویدئو پرفورمنس‌های هنرمند اصفهانی در گالری آپادانا اصفهان به نمایش گذاشته می‎شود.

رسول معرک‌نژاد صاحب این آثار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این نمایش شامل آثاری است به نام "اعوجاج زمان یک" در دو روز آغازین نمایشگاه به نمایش گذاشته می‎شوند.

وی افزود: مخاطبان و علاقمندان از 24 دی تا 27 دی ماه می توانند در گالری آپادانا آثار ویدئو پرفورمنس را نظاره کنند.

این هنرمند اصفهانی ادامه داد: در این نمایشگاه،آثار پس از انقلاب که بار ترکبی از ویژگی های رسانه های زمان انقلاب تلفیق شده است به نمایش گذاشته می‎شود.

به گزارش مهر، این نمایشگاه با تلفیق نور، تحرک، صدا آثار زیبایی ویدویی را به نمایش گذاشته است و از ساعت 17 تا 19 دایر است.
 

کد مطلب 1790049

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