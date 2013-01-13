28 اردبیلی بر اثر سوء مصرف موادمخدر جان باختند

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد ولیزاده عصر یکشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی پزشکی قانونی استان اضافه کرد: این فوتی ها در هشت ماهه اول سال جاری اتفاق افتاده است.

وی با بیان اینکه این رقم در مدت مشابه سال قبل 25 نفر بوده است، یادآور شد: مقایسه این دو آمار نشان می دهد که امسال مرگ و میر ناشی از اعتیاد 12 درصد رشد داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اردبیل تصریح کرد: از این تعداد 26 نفر مرد و دو نفر زن بوده اند.

به گفته وی مرگ و میر ناشی از سوءمصرف مواد مخدر از سال 1382 به بعد، دومین عامل مرگ مرگ های غیر طبیعی در کشور پس از تصادفات بوده است.

ولیزاده متذکر شد: بررسی آماری سازمان پزشکی قانونی نشان می دهد از سال 1382 به بعد یعنی در نه سال گذشته 37 هزار و 689 نفر بر اثر سوءمصرف مواد مخدر جان خود را از دست داده اند.



وی عنوان کرد: متوسط سالیانه مرگ به علت سوءمصرف مواد مخدر در نه سال گذشته چهار هزار و 188 و متوسط روزانه مرگ معتادان در نه سال گذشته 11.5 نفر در هر روز بوده است.



این مسئول تاکید کرد: کمترین مرگ و میر ناشی از سو مصرف موادمخدر در این نه سال با سه هزار و 593 نفر مربوط به سال گذشته بوده و بیشترین مرگ با چهار هزار و 740 نفر مربوط به سال 84 بوده است.