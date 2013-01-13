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۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۷:۴۸

ولیزاده:

28 اردبیلی بر اثر سوء مصرف موادمخدر جان باختند

28 اردبیلی بر اثر سوء مصرف موادمخدر جان باختند

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیرکل پزشکی قانونی استان اردبیل از جان باختن 28 نفر از شهروندان این استان بر اثر سوء مصرف موادمخدر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد ولیزاده عصر یکشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی پزشکی قانونی استان اضافه کرد: این فوتی ها در هشت ماهه اول سال جاری اتفاق افتاده است.

وی با بیان اینکه این رقم در مدت مشابه سال قبل 25 نفر بوده است، یادآور شد: مقایسه این دو آمار نشان می دهد که امسال مرگ و میر ناشی از اعتیاد 12 درصد رشد داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اردبیل تصریح کرد: از این تعداد 26 نفر مرد و دو نفر زن بوده اند.

به گفته وی مرگ و میر ناشی از سوءمصرف مواد مخدر از سال 1382 به بعد، دومین عامل مرگ مرگ های غیر طبیعی در کشور پس از تصادفات بوده است.
 
ولیزاده متذکر شد: بررسی آماری سازمان پزشکی قانونی نشان می دهد از سال 1382 به بعد یعنی در نه سال گذشته 37 هزار و 689 نفر بر اثر سوءمصرف مواد مخدر جان خود را از دست داده اند.

وی عنوان کرد: متوسط سالیانه مرگ به علت سوءمصرف مواد مخدر در نه سال گذشته چهار هزار و 188 و متوسط روزانه مرگ معتادان در نه سال گذشته 11.5 نفر در هر روز بوده است.

این مسئول تاکید کرد: کمترین مرگ و میر ناشی از سو مصرف موادمخدر در این نه سال با سه هزار و 593 نفر مربوط به سال گذشته بوده و بیشترین مرگ با چهار هزار و 740 نفر مربوط به سال 84 بوده است.
کد مطلب 1790050

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