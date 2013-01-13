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۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۷:۵۱

پخش برنامه امشب "پایش" منتفی شد

پخش برنامه امشب "پایش" منتفی شد

برنامه امشب پایش که قرار بود با موضوع هدفمندی یارانه ها روی آنتن برود منتفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه تلویزیونی پایش که قرار بود امشب با موضوع مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها از شبکه یک روی آنتن رود ؛ پخش نمی شود.
 
سمیرا رستمی مدیر روابط عمومی شبکه یک سیما در این خصوص گفته است: از آنجا که موضوع برنامه امشب "پایش" مرتبط با فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست و با توجه به برنامه حضور و سخنرانی رئیس جمهور در صحن علنی مجلس با موضوع اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در روز چهارشنبه 27 دی ماه؛  مدیران شبکه یک تصمیم گرفتند  برنامه  پایش امشب با این موضوع  روی آنتن نرود.
 
وی ادامه داد: این اقدام به منظور ایجاد فضای آرام برای طرح دیدگاه‌های رئیس جمهور است.
 
به گزارش مهر، قرار بود در برنامه امشب پایش طی یک نظر سنجی، نظر مردم در مورد اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها پرسیده شود.
 
کد مطلب 1790051

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