پیوست فرهنگی مسکن مهر شهر جدید پرند تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار رباط کریم اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی از 10سال پیش بر لزوم تهیه پیوست فرهنگی برای طرحهای عمرانی تاکید فرمودند و لزوم توجه به امکانات فرهنگی را یادآور شدند، بطور قطع با اجرای فرامین ایشان در این خصوص، افق های بسیار روشنی در زمینه ارتقای شاخص های فرهنگی و رشد ابعاد معنوی و روحی جامعه گشوده خواهد شد.

بیژن سلیمان پور ادامه داد: در کنار احداث یکصد هزار واحد مسکن مهر در شهر پرند به عنوان یکی از برزگترین دستاوردهای دولت که شعار ما می توانیم را محقق کرد، بایداتفاق بزرگی هم در حوزه فرهنگ رخ دهد که دراین راستا پیوست فرهنگی شهرجدید پرند تدوین شد.

این مسئول گفت: در پیوست فرهنگی مسکن مهر پرند، موقعیت و افق جمعیتی و ویژگی های این شهر توصیف شده و نیازها و ضرورتهای فرهنگی مورد انتظار نیز تشریح شده است، با توجه به رشد و توسعه سریع شهر جدید پرند با اقدام شجاعانه دولت در اجرای بزرگترین پروژه عمرانی کشور در بخش مسکن پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نهادهای فرهنگی باید کار ویژه های فرهنگی و مذهبی را در شهرجدید پرند فعال کنند.

ضرورت تجدید نظر در توزیع برنامه های فرهنگی از مرکز کشور به شهرستانها



فرماندار شهرستان رباط کریم با اشاره به ضرورت توزیع و پراکندگی جشنواره ها و برنامه های فرهنگی و مذهبی از شهرتهران به سایر شهرستانهای استان تهران ، خواستار توجه مسئولین استانی به این موضوع شد و اظهار داشت: با تمرکز زدایی از برنامه ها و فعالیتهای گوناگون فرهنگی از قبیل جشنواره ها و نمایشگاه های کتاب از شهر تهران به سایر نقاط استان، ظرفیت سازی مناسبی در این زمینه صورت می گیرد.

وی با اشاره به سابقه فرهنگی و تاریخی شهرستان رباط کریم اضافه کرد: در این شهرستان 39 اثر تاریخی ثبت شده وجود دارد که یک گنجینه ارزشمند ملی برای منطقه محسوب می شود، ولی متاسفانه امکانات مناسبی برای جذب گردشگر و معرفی این آثار وجود ندارد، کمبود کانونهای فرهنگی و اجتماعی یکی دیگر از مشکلات رباط کریم است که زیبنده مردم متدین و فرهنگ دوست این شهرستان نیست.

این مسئول با تشریح اقدامات بسیار شایسته و ارزشمند دولت در احداث مسکن مهر و تامین زیرساختها و تاسیسات روبنایی آن، به کمبود فضاهای آموزشی در شهرجدید پرند اشاره کرد و گفت: با توجه به افتتاح و بهره برداری از بخشی دیگر از مسکن مهر در ماههای آتی، ضرورت دارد به احداث مدارس و فضاهای آموزشی شتاب بیشتری داده شود تا در سال تحصیلی آینده مشکلی در این زمینه ایجاد نشود.

بررسی لایحه تعرفه عوارض شهرداری شهریار در جلسه علنی شورای شهر



رئیس شورای اسلامی شهر شهریار با اشاره به اینکه تامین رفاه شهروندان و ارائه خدمات شهری از مهمترین وظایف شهرداری و شورای شهر است، اظهار داشت: شهروندان باید در این زمینه با پرداخت بموقع عوارض شهری، شهرداری را در ارائه خدمات بهتر و کیفی تر یاری کنند.

سید جواد درخشان با تاکید براین که لایحه عوارض شهرداری مهمترین و اصلی ترین منبع در آمد محسوب می شود، ابراز امیدواری کرد: با تلاش مجموعه شهرداری و مشارکت موثر شهروندان همانند سالهای گذشته زمینه های لازم برای تسریع روند توسعه و عمران شهری فراهم شود.

این مسئول با اشاره به مشارکت شهروندان در پرداخت عوارض شهری گفت: طی سالهای گذشته شهروندان شهریاری بیشترین مشارکت را در پرداخت عوارض شهری داشته اند که امید می رود این روند همچنان ادامه داشته باشد.

ارائه تسهیلات زیر 100 میلیون ریال با یک ضامن در بانکهای ملارد



معاون برنامه ریزی واداری ومالی فرمانداری ملارد اظهار داشت: با توجه به دستورالعمل بانک مرکزی و بر اساس مصوبه شورای بانکها، تمامی شعب بانکها در این شهرستان موظفند با در نظر گرفتن این مصوبه به ارائه خدمات بهتر و مطلوب تر به مراجعین اقدام کنند.

اکبری طارمی با اشاره به اینکه خدمت به مردم در راس همه امور است، ادامه داد: باید زمینه جلب اعتماد در مردم مهیا شود تا همگامی مردم با مسئولین ببیشترشود، در این زمینه مسئولین شعبات بانکی شهرستان ملارد نیز رضایت مردم را اصل کار خود بدانند و همواره به یاد داشته باشند جایگاهی را که دارند به واسطه مردم و خدمت به آنها است.

این مسئول گفت: فرمانداری ملارد در عین حمایت از تمامی شعب بانکها، انتظار دارد مطالبات و خواسته های مردم تا حصول نتیجه پیگیری شود، استقرار شعبه ای از بانک مسکن در شهرصفادشت و ارائه تسهیلات زیر یکصد میلیون ریال با یک ضامن از مصوبات جلسه شورای بانک های شهرستان ملارد است که در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: پرداخت 150 مورد تسهیلات به روستائیان هر کدام به مبلغ 12 میلیون ریال از دیگر اقدامات در راستای توسعه کشاورزی و صنایع وابسته در سطح شهرستان ملارد است.

جوانان لیگ برتر شهرداری قدس در ایستگاه پایانی فصل 91

رقابتهای لیگ برتر فوتبال جوانان تهران در حالی به پایان راه خود رسید که تیم شهرداری قدس با تمام توان و بضاعتی که داشت توانست جایگاه خود را در لیگ برتر حفظ کند، این تیم در حالی در این رقابتها حضور داشت و در میانه جدول رده بندی قرار گرفت که تیمهایی همچون مقاومت، پیکان و احسان ری جهت کسب قهرمانی مسابقات از تمام توان و امکانات استفاده کرده بودند.

در هفته پایانی این رقابتها تیم شهرداری قدس میزبان تیم پرسپولیس بود که این بازی با نتیجه تساوی سه بر سه به پایان رسید، همچنین در هفته پایانی از جانب کارشناسان، رضا بیگدلو بازیکن تیم شهرداری قدس به عنوان یکی از بازیکنان برتر هفته شناخته شد، سرپرست این تیم محمد علی کریمی و سرمربی تیم نیز خلیل قاری بودند.