عبدالحمید وکیلی با اعلام این خبر اظهار داشت: اولین همایش تجلیل از خدمات خادمین آرامستانهای کشور با همکاری سازمان آرامستانهای شهرداری قم و اتحادیه آرامستانهای کشور برگزار می‌شود.



وی افزود: این همایش با هدف ارج نهادن به مقام و شغل عزیزان شاغل در آرامستانها(غسالها و غساله‌ها) و آموزش ایشان برای مقابله با بیماریهای واگیردار و عفونی به جهت ارتباط مستقیم آنها با اجساد برگزار می‌شود.



مدیرعامل سازمان آرامستانهای شهرداری قم با اشاره به اینکه در این همایش در خصوص سختی شغل کلیه کارکنان سازمان آرامستانها به مسئولین اطلاع رسانی می‌شود افزود: پیگیری بحث حق و حقوق این عزیزان از جمله مواردی است که در این همایش به آن پرداخته می‌شود.



وکیلی اذعان داشت: در این همایش تعداد 100 نفر از غسالها و غساله‌ها از 43 شهر کشور به شهر مقدس قم عزیمت نموده و در این همایش شرکت می‌کنند.



مدیرعامل سازمان آرامستانهای شهرداری قم تصریح کرد: در این همایش شهردار کلانشهر قم،ریاست شورای اسلامی شهر قم،استاد فرحزاد و همچنین کارشناس بهداشت و ایمنی شبکه بهداشت استان قم سخنرانی خواهند کرد.



گفتنی است: در این همایش مهندس تابش فر قائم مقام سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور، دکتر کاظم ندافی رئیس مرکز سلامت و محیط کار وزارت بهداشت،اسماعیل ظریفی آزاد مدیرکل جبران خدمت از وزارت تعاون رفاه و کار امور اجتماعی، مهندس اصابتی مدیرکل بازرسی وزارت کار ،مهندس فراغی رئیس هیئت مدیره اتحادیه آرامستانهای کشور و قنبریان مدیر عامل اتحادیه آرامستانهای کشور حضور خواهند داشت.



شایان ذکر است: این همایش در روز سه شنبه مورخ 26 دیماه سال 91 از ساعت9الی12در محل سالن اجتماعات شهید خزعلی سازمان بهشت معصومه«س» برگزار می گردد.



فضای سبز در حاشیه اتوبان‌ها و کمربندی‌های شهر باید گسترش یابد



سخنگوی شورای اسلامی شهر قم گفت: یکی از مسائل در توسعه فضای سبز، حاشیه اتوبان‌ها و کمربندی‌های شهر است که این امر از ورود آلاینده‌ها به داخل شهر جلوگیری خواهند کرد.



حسن بختیاری در بازدید اعضای شواری اسلامی شهر قم از سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم گفت:‌ توسعه فضای سبز جزو شعارهای ما بود اما باید یک نکته را در نظر داشته باشیم که توسعه فضای سبز باید هدفمند باشد و راهبردها را باید در نظر بگیریم.



وی بیان داشت: باید به سمت توسعه فضای سبز کم آب حرکت کنیم و با توجه به وضعیت بارندگی در شهر باید از اقلیم گیاهی مناسب استفاده شود.



سخنگوی شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: یکی از مسائل مهم دیگر که باید در توسعه فضای سبز مورد توجه قرار گیرد استفاده از درختانی است که بتواند درکاهش آلودگی هوای شهر موثر باشند.



وی افزود: آلایندگی و ریزگردهایی که در سطح شهر وجود دارند 80 درصد مربوط به خود شهر قم است و باید با توسعه فضای سبز از این مسائل جلوگیری کرد.



بختیاری گفت: یکی از مسائل در توسعه فضای سبز، حاشیه اتوبان‌ها و کمربندی‌های شهر است که این امر از ورود آلاینده‌ها به داخل شهر جلوگیری خواهند کرد.



سخنگوی شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه باید از ظرفیت بخش خصوصی در این عرصه استفاده کنیم گفت: اقتصادی کردن موضوع فضای سبز از اهمیت بسیاری برخوردار است و این موضوع موجب می‌شود تا با رکود مواجه نشویم.

