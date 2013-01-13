برد شیرینی برای گهر بود/ به آینده تیم امیدوار شدیم

مجید باجلان بعد از پایان بازی گهر و پیکان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خدا رو شکر که نتیجه زحمات خود را گرفتیم و موفق شدیم در این بازی نیز با کسب سه امتیاز از زمین خارج شویم.

وی با بیان اینکه بازی گهر و پیکان بازی خوبی بود، افزود: خوشبختانه توانستیم با حمایت هواداران دورودی دومین برد شیرین خانگی را کسب کنیم که امیدواریم این روند استمرار داشته باشد.

بازیکن تیم گهر دورود با بیان اینکه بردهای اخیر فضای خوبی را بر تیم حاکم کرده است، افزود: با توجه به برد امروز به بازیهای آینده تیم گهر امیدوار شدیم.

باجلان ضمن تمجید از تماشاگران دورودی عنوان کرد: بردهای اخیر نشان داد که میزبانی می تواند امتیاز خوبی برای تیم گهر برای کسب نتایج بهتر باشد.