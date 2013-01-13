همایش یاوران وقف و نقش رسانه در زاهدان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل اوقاف و امور خیریه سیستان و بلوچستان ظهر یکشنبه در این همایش که در سالن اشراق مجتمع فرهنگی هنری زاهدان برگزار شد، اظهار داشت: سنت حسنه وقف از مصادیق بارز احسان و خیرخواهی است که انسان با بهره‌ گیری از تعالیم انبیای الهی آن را از دیرباز بنیان نهاده و در صحنه حیات اجتماعی به ودیعه گذارده است.

حسین سالاری گفت: وقف در طول تاریخ نقش مهمی در عرصه های مختلف مذهبی، فرهنگی، اقتصادی، بهداشتی و عمرانی ایفا کرده است.

وی افزود: وقف بهترین و ماندگارترین شیوه انفاق است که موجب می شود آثار و خیرات بخشش مال و کمک به مردم بویژه محرومان و نیازمندان شامل حال واقف شده و از بهره های معنوی و اخروی آن سود ببرد.

وی بیان داشت: با توجه به گسترش نیازها و وجود تنگناها دولت به تنهایی قادر به رفع مشکلات و معضلات نخواهد بود که در این زمینه باید همه مردم به خصوص خیرین در ابعاد مختلف وقف مشارکت کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه سیستان و بلوچستان گفت: کسانی که مشتاق انجام این عمل خداپسندانه هستند اما توان مالی کافی ندارند، می توانند با مشارکت چند نفر وقف دسته جمعی انجام دهند.

وی همچنین افزود: دومین مرکز تخصصی تربیت مربی حفظ، قرائت و ابتهال قرآن کریم کشور توسط اداره کل اوقاف و امور خیریه سیستان و بلوچستان بزودی در زاهدان راه اندازی می شود.

فرماندار زاهدان نیز در این همایش اظهار داشت: وقف بهترین کار برای یادگار گذاشتن نام نیک در این دنیا و کسب ثواب در آخرت است.

عباسعلی ارجمندی به توسعه و بازسازی بقعاع متبرکه سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت: توسعه و بازسازی بقاع متبرکه باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.