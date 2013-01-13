محموله 5 میلیاردی قاچاق در شهرستان دیلم کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی شهرستان دیلم از کشف دو محموله کالای قاچاق به ارزش پنج میلیارد ریال در سطح شهرستان خبر داد و اظهار داشت: مأموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایستگاه بی بی حکیمه این شهرستان در راستای برقراری امنیت اجتماعی و مبارزه با هرگونه قاچاق کالا و ارز در این شهرستان در حین انجام وظیفه و کنترل محور به دو دستگاه کشنده حامل بار بیل مکانیکی مظنون شدند.

سرهنگ عرب زاده اضافه کرد: هر دو دستگاه کشنده توسط ماموران ایستگاه متوقف و از آنان بازدید به عمل آمد و مدارک هر دو دستگاه از رانندگان مطالبه که مامورین با پاسخ منفی از سوی رانندگان مواجه شدند.

وی در پایان ارزش محموله های کشف شده را بالغ بر پنج میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: هر دو وسیله نقلیه به همراه رانندگان برای سیر مراحل قضایی به پایگاه انتظامی انتقال داده شدند.

پرداخت 525 میلیون ریال کمک موردی به خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد تنگستان



مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان تنگستان از پرداخت بیش از 525 میلیون ریال کمک موردی ویژه به خانواده های تحت حمایت این نهاد در 9 ماهه سال جای خبر داد .

علیرضا سمیری اظهار داشت: در راستای توانمند سازی جامعه هدف و ایجاد زمینه های خوداتکایی و تحکیم نهاد خانواده و تامین نیازهای اساسی خانواده ها در 9 ماهه سال جاری بیش از 525 میلیون ریال به تعداد 566 خانوار مددجویی تحت حمایت و اقشار نیازمند جامعه هدف این نهاد در شهرستان تنگستان پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر تعداد دو هزار و 842 خانوار در حوزه های بخش مرکزی و دلوار با جمعیتی بالغ بر پنج هزار و400 نفر از حمایتهای این نهاد در شهرستان تنگستان برخوردار هستند .

هزینه 64 میلیون ریال برای تعمییر مسکن مددجویان کمیته امداد شبانکاره



مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دشتستان از هزینه بیش از 64 میلیون ریال جهت تعمییر مسکن مددجویان کمیته امداد شبانکاره خبر داد.

سید اکبر عدنانی اظهار داشت: مسکن اولین و مهمترین نیاز هر خانواده است از این رو کمیته امداد کمک هزینه خرید، اجاره و تعمییر مسکن به نیازمندان و مددجویان تحت حمایت خود می دهد.

وی افزود: در همین راستا 10خانوار تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرشبانکاره از خدمات تعمییر مسکن این نهاد بهره مند شدند. مبلغ پرداخت شده برای این تعداد از خانواده ها 64میلیون 677هزار ریال است.

برگزاری دوهزار نفر ساعت گفتمان دینی در مساجد دشتستان



مسئول فرهنگی تبلیغات اسلامی دشتستان از برگزاری دوهزار نفر ساعت گفتمان دینی به همت این اداره از ابتدای محرم 1434 هجری تاکنون در مساجد و مدارس این شهرستان خبر داد.

امرالله حسن پور افزود: طرح گفتمان‌های دینی در سطح مساجد و مدارس از طرح‌های موفق سازمان تبلیغات اسلامی است که با همکاری و برنامه‌ریزی با هیئت امناء مساجد و آموزش و پرورش و مؤسسات آموزش عالی برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه گفتمان دینی به شیوه پرسش و پاسخ انجام می شود گفت: بهترین مزیت گفتمان دینی تبادل نظر و افکار بین مخاطبان و دانش آموزان با مبلغان است که موجب شناخت افکار نوجوانان از سوی مبلغ می شود.

حسن پور اظهار داشت: گفتمان‌های دینی با موضوع حماسه حسینی، بیان بایسته‌های عزاداری صحیح و تاریخ اسلام، برپایی جلسات قرآن و تفسیر، بیان احکام الهی، بیان آسیب های اجتماعی و اخلاقی، بررسی حجاب و عفاف در جامعه و آسیب شناسی استفاده از ماهواره در بین دانش اموزان برگزار شده است.

250میلیارد ریال برای بیمارستان جدید برازجان هزینه شد



معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با بیان اینکه 250 میلیارد ریال برای بیمارستان جدید برازجان هزینه شده گفت: برای اتمام بیمارستان به 10 میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است.

جهانگیر شاهینی افزود: بیمارستان 160 تختخوابی برازجان از مصوبات سفر اول دولت به بوشهر است که در زمینی به مساحت سه هکتار با زیربنای 16 هزار متر مربع در دست اجراست.

وی یادآور شد: از ابتدای اجرای بیمارستان جدید برازجان تاکنون 25 میلیارد تومان صرف اجرای این طرح شده که برای اتمام آن به 10 میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است. هم‌اکنون این بیمارستان بیش از 88 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و به فضل خدا تا انتهای امسال مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.