دیدار نماینده سازمان ملل با آیت الله سیستانی/ ادامه تظاهرات حمایت از مالکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه، مارتین کوبلر نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد در عراق از گروههای سیاسی این کشور خواست که برای حل بحران فعلی به گفتگو روی آورند.

وی پس از دیدار با آیت الله سیستانی از مراجع دینی در نجف افزود: نگرانی سازمان ملل متحد از نبود راهکاری برای بحران سوریه را به اطلاع آیت الله سیستانی رساندم.

کوبلر بیان کرد: برگزاری تظاهرات مشکلی ندارد، اما آنچه مهم است برگزاری تظاهرات در چارچوب قانون و مسالمت آمیز بودن آن است و این تظاهرات نباید عامل مشکلات برای دیگران باشد.

وی ضمن درخواست از دولت عراق برای خویشتنداری افزود: گروههای سیاسی عراق باید با گفتگو به حل مشکلات خود بپردازند.

از سوی دیگر رسانه های عراقی اعلام کردند: دهها نفر از ساکنان استان نینوا با برگزاری تظاهراتی ضمن حمایت از نوری المالکی، خواستار انحلال پارلمان عراق شدند.

رسانه های عراقی اعلام کردند: این تظاهرات که در شمال موصل برگزار شد، با تدابیر امنیتی شدید همراه بود.

از سوی دیگر یک منبع پارلمانی عراقی از استیضاح وزیر ورزش و جوانان عراق در جلسه فردای پارلمان این کشور خبر داد.