گاز منو اکسید کربن در قم قربانی گرفت

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طی تماس مردمی با اورژانس 115مبنی بر وقوع یک فقره گازگرفتگی به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی استفاده از وسایل گرمایشی در یک خانه مسکونی واقع در روستای گیو، سریعا پرسنل این مرکز به محل حادثه اعزام شدند.



وی ادامه داد: متاسفانه یک نفر بر اثر گازگرفتگی جان خود را از دست داده است و 5 نفر دیگر نیز در حال بیهوشی بسر می برند که پس از انجام قدامات اولیه درمانی مسمومین سریعا جهت تکمیل مراحل درمانی به مراکز درمانی سطح شهر منتقل شدند.



به گفته معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌‌های پزشکی قم و با توجه به گزارش ستاد هدایت درمان حال 2 تن از مسمومین رضایت بخش نمی باشد.



وی همچنین گفت: تماسی مبنی بر سوختگی آقایی حدوداً 30 ساله در خیابان آیت الله کاشانی که بر اثر عدم رعایت نکات ایمنی منجر به انفجار و آتش سوزی رخ داده بود، به اورژانس قم شده بود و با توجه به شدت آسیب و سوختگی بالای فرد مذکور قبل از رسیدن اورژانس بربالین وی، مجروح جان باخت.



فراهانی افزود: همچنین مرکز اورژانس استان قم طی ایام سوگواری و تعطیلات ماه صفر، 483 ماموریت شهری و جاده ای نیز داشته است، از این تعداد ماموریت انجام شده 152 مورد مربوط به حوادث ترافیکی بوده که در مجموع 167 نفر در این حوادث آسیب دیدند و 2 نفر نیز جان خود را در محل حادثه از دست دادند.

