به گزارش خبرنگار مهر، حواشی دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان و ذوب‌آهن در چارچوب رقابت‌های هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌هاش کشور به شرح زیر است:

میلان سوشاک، مدافع سپاهان به همراه رادومیر جالوویچ، مهاجم تیم اصفهانی که از این بازی محروم بودند، بعد از مصدومیت سوشاک از جایگاه خبرنگاران ادامه شهرآورد را تماشا می‌کردند.

حسن جعفری، مدافع سپاهان در دقیقه 53 بازی به دلیل خطا بر روی رجب‌زاده، از بازی اخراج شد و داور در این صحنه یک پنالتی برای ذوب‌آهن گرفت.

پیام صادقیان، مهاجم ذوب‌آهن که تا پیش از گرفتن پنالتی برای تیمش بارها به داور اعتراض کرده بود، بعد از پنالتی جعفری با دست زدن از این کار داور تشکر کرد.

جعفری، مدافع جوان سپاهان بعد از اخراج خود از سوی داور بازی حاضر به ترک بازی نبود و بازیکنان سپاهان را که در صدد راضی کردن او برای خروج از زمین بودند، با دست پس می‌زد به طوریکه نزدیک بود او با جراحکار، مدافع ذوب‌آهن نیز درگیر شود اما او در نهایت با نزدیک به 2 دقیقه تاخیر زمین مسابقه را ترک کرد.

این مدافع پس از آن در کنار زمین نشست و حاضر به ترک محوطه زمین چمن نبود اما در نهایت با وساطت سرپرست سپاهان، زمین را ترک کرد.

پیام صادقیان در دقیقه 70 مسابقه و زمانیکه فرشید طالبی در محوطه جریمه روی او خطا کرد، به نشانه اعتراض نسبت به گرفته نشدن پنالتی، با دستان خود بر روی زمین زد .

با وجود اینکه هواداران ذوب‌آهن از دقیقه 75 بازی، شروع به ترک ورزشگاه فولادشهر کردند اما گلزنی احسان پهلوان در این دقایق، برخی از آنها را به سکوهای ورزشگاه فولادشهر بازگرداند.

احسان پهلوان، مهاجم جوان ذوب‌آهن که در دقیقه 70 بازی وارد زمین شد، در این بازی گل سوم و تساوی ذوب‌آهن را به ثمر رساند.

نیمکت ذوب‌آهن و فرهاد کاظمی بعد از گل پهلوان به شدت به شادی پرداخته تمام نیمکت‌نشینان ذوب‌آهن به زمین ریختند. پهلوان هم بعد از گلزنی به سپاهان در آغوش فرهاد کاظمی رفت و شادی‌اش را با سرمربی تیمش تقسیم کرد .

گئورگ کاسپاروف، دروازه‌بان ذوب‌آهن بعد از گلزنی پهلوان خوشحالی کرد و با نشان دادن آسمان از به ثمر رسیدن این گل تشکر کرد.

رحیمی، مدیرعامل باشگاه سپاهان و ابراهیمی، مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن برای تماشای این بازی در جایگاه ویژه ورزشگاه فولادشهر در کنار هم نشسته بودند.

در یکی از صحنه‌ها و ضد حملات سپاهان که حاج‌صفی توپ را از دست داد، زلاتکو کرانچار با عصبانیت به این مسئله واکنش نشان داد و دستور تعویض ابراهیمی را بلافاصله بعد از اشتباه حاج‌صفی داد .

یکی از دوربین‌های صداو سیما که مخصوص نمایش دادن صحنه‌های روی زمین و چهره مربیان دو تیم بود، در نیمه دوم بازی مشکل پیدا کرد و به همین دلیل تلویزیون نتوانست در این دقایق صحنه‌های روی زمین را از روبرو نشان دهد. این دوربین تا پایان نیمه دوم بازی مشکل داشت.

قهرمانی در دقیقه 85 بازی کاسپاروف را به دلیل خطا روی بازیکن سپاهان از بازی اخراج کرد و نقطه پنالتی را نشان داد .

با اخراج دروازه‌بان ذوب‌آهن، سینا عشوری هافبک این تیم با کاور قرمزی درون دروازه تیمش قرار گرفت اما نتوانست پنالتی را مهار کند.

محمدرضا خلعتبری بعد از گلزنی تیمش و شادی بازیکنان، از محرم نویدکیا خواست که به طرف تماشاگران برود و شادی گل خود را با آنها تقسیم کند .

سجده‌های شکر شهاب گردان بعد از گل‌های بازیکنان سپاهان بسیار جالب توجه بود.

فغانی، داور این این بازی با 2 بازیکن اخراجی و سه پنالتی یکی از حساس‌ترین دیدارهای هفته را قضاوت کرد.

این مسابقه در پایان با نتیجه 4 بر 3 به سود تیم سپاهان به پایان رسید.