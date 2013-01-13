به گزارش خبرنگار مهر، بعد از کسب مقام سوم مشترک دور رفت رقابت های لیگ برتر گلبال مردان باشگاه های کشور، هم اکنون تیم بهزیستی قم در تمرینات آماده سازی به سر می برد و خود را برای دیدارهای مرحله برگشت لیگ برتر گلبال مردان باشگاههای کشور آماده می کند تا منسجم تر از دور رفت مقابل حریفان قرار بگیرد.
در آستانه برگزاری دیدارهای مرحله برگشت مسابقات این فصل لیگ دسته برتر گلبال باشگاههای کشور گلبالیستهای قمی با حضور منظم در تمرینات آماده رقابت با حریفان حاضر در این مرحله هستند و کمتر از سه هفته دیگر باید به مصاف رقبا بروند.
بهزیستی قم این روزها در حالی زیر نظر کادر فنی، خود را برای حضوری موفق در بازیهای مرحله برگشت پیکارهای لیگ دسته برتر گلبال باشگاههای کشور آماده میکند که یک بازیکن مطرح از تیم مناطق نفتخیز را در دور رفت در اختیار دارد و با حضور وی و آمادگی سایر بازیکنان به قهرمانی لیگ برتر می اندیشد.
این گلبالیست یکی از تنها نفرات و بازیکنان غیر بومی است که در ترکیب تیم مناطق نفتخیز جنوب بوده و اکنون در بهزیستی قم حضور دارد و این در حالی است که نفرات بومی تیم نیز در تمرینات حضور داشته و آماده بازی های دور برگشت لیگ برتر گلبال میشوند.
در مجموع نفرات بسیار خوبی در ترکیب تیم گلبال بهزیستی قم در مسابقات لیگ برتر این فصل حضور دارند که در مرحله برگشت این رقابتها در جدال با پنج تیم مدعی نمایش بسیار خوب و قابل قبولی در ترکیب تیم خواهند داشت تا اختلاف اندکی که بهزیستی قم با تیم صدرنشین پرسپولیس دارد را جبران کرده و بعد از پنج سال برای قهرمانی در لیگ برتر به میدان برود.
برای این منظور تمرینات این تیم به صورت منظم زیر نظر کادر فنی و با حضور پرانگیزه بازیکنان در سالن شهید طاهریان میدان آزادگان قم در حال برگزاری است و این تیم در حالی خود را برای حضوری موفق در مسابقات مرحله برگشت لیگ دسته اول باشگاههای گلبال کشور و کسب عنوان قهرمانی آماده میکند که در دور رفت میزبان رقبا بود و عملکرد خوبی از تیم بهزیستی قم شکل گرفت.
با مشخص شدن زمان برگزاری دیدارهای مرحله برگشت از سوی فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان کشورمان، این دوره از مسابقات در بهمن ماه برگزار میشود و با توجه به فاصله اندک امتیاز تیم صدرنشین با تیمهای بعدی بهزیستی قم به قهرمانی امیدوار است.
پیکارهای دور رفت لیگ برتر گلبال مردان باشگاههای کشور پائیز امسال به میزبانی هیئت ورزشهای نابینایان و کم بینایان استان قم برگزار شد و تیم های شرکت کننده در لیگ برتر بهمن ماه رقابت های خود را برگزار می کنند تا قهرمان مشخص شود.
دور برگشت لیگ برتر گلبال؛
گلبالیستهای قمی برای تکرار قهرمانیهای گذشته تلاش میکنند
قم - خبرگزاری مهر: گلبالیست های قمی در دور برگشت مسابقات لیگ برتر گلبال مردان باشگاه های کشور در تلاش برای جبران موفقیت ها و قهرمانی های گذشته به مصاف حریفان می روند.
به گزارش خبرنگار مهر، بعد از کسب مقام سوم مشترک دور رفت رقابت های لیگ برتر گلبال مردان باشگاه های کشور، هم اکنون تیم بهزیستی قم در تمرینات آماده سازی به سر می برد و خود را برای دیدارهای مرحله برگشت لیگ برتر گلبال مردان باشگاههای کشور آماده می کند تا منسجم تر از دور رفت مقابل حریفان قرار بگیرد.
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