پیکان فصل گذشته با من نامهربانی کرد/ در این بازی انگیزه زیادی داشتم

شهرام مهربان در گفتگو با خبرنگار مهر از دومین برد گهر در ورزشگاه تختی دورود با عنوان بردی شیرین یاد کرد و بیان داشت: ما برای دستیابی به این برد تلاش زیادی انجام دادیم و امیدواریم روند پیروزیهای گهر ادامه داشته باشد.

وی همچنین از عملکرد بازیکنان تیم گهر تمجید کرد و گفت: بازی امروز بازی خوبی بود و بازیکنان با کار تیمی توانستند بازی خوبی را به نمایش بگذارند و نتیجه هم گرفتیم.

دروازه بان تیم گهر دورود با بیان اینکه من در این بازی انگیزه زیادی داشتم چرا که تیم پیکان تیم سال گذشته من بوده است، ادامه داد: متاسفانه سال گذشته مسئولان پیکان با من نامهربانی کردند و برای همین در این بازی انگیزه مضاعفی داشتم.

مهربان با بیان اینکه پیکان تیم سابق من بوده و برای این تیم من بیشتر از 16 بازی را فصل قبل انجام داده ام، افزود: من دست تک تک همبازیهای قدیمی خود را در این تیم می بوسم ولی مستحق نامهربانی های مسئولان این تیم نبودم.