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۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۸:۱۰

شهرام مهربان:

پیکان فصل گذشته با من نامهربانی کرد/ در این بازی انگیزه زیادی داشتم

پیکان فصل گذشته با من نامهربانی کرد/ در این بازی انگیزه زیادی داشتم

دورود - خبرگزاری مهر: دروازه بان تیم گهر دورود با ابراز رضایت از نتیجه بازی گهر و پیکان گفت: با توجه به نامهربانیهای فصل گذشته تیم پیکان در این بازی انگیزه زیادی داشتم.

شهرام مهربان در گفتگو با خبرنگار مهر از دومین برد گهر در ورزشگاه تختی دورود با عنوان بردی شیرین یاد کرد و بیان داشت: ما برای دستیابی به این برد تلاش زیادی انجام دادیم و امیدواریم روند پیروزیهای گهر ادامه داشته باشد.

وی همچنین از عملکرد بازیکنان تیم گهر تمجید کرد و گفت: بازی امروز بازی خوبی بود و بازیکنان با کار تیمی توانستند بازی خوبی را به نمایش بگذارند و نتیجه هم گرفتیم.

دروازه بان تیم گهر دورود با بیان اینکه من در این بازی انگیزه زیادی داشتم چرا که تیم پیکان تیم سال گذشته من بوده است، ادامه داد: متاسفانه سال گذشته مسئولان پیکان با من نامهربانی کردند و برای همین در این بازی انگیزه مضاعفی داشتم.

مهربان با بیان اینکه پیکان تیم سابق من بوده و برای این تیم من بیشتر از 16 بازی را فصل قبل انجام داده ام، افزود: من دست تک تک همبازیهای قدیمی خود را در این تیم می بوسم ولی مستحق نامهربانی های مسئولان این تیم نبودم.

کد مطلب 1790065

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