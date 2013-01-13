به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی غروب یکشنبه در کنفرانس خبری بعد از پایان بازی با صبای قم که با تساوی بدون گل در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: از قبل بازی سختی را پیش بینی می‌کردیم و در فاز دفاعی با تمرکز و خوب بودیم اما در زدن ضربات آخر بی دقت بودیم که اگر در زدن ضربات آخر دقت می کردیم حداقل دو یا سه گل می‌توانستیم بزنیم که متاسفانه موقعیت‌های خوبی را در این بازی از دست دادیم.

وی افزود: در مجموع بازی خوب و جانداری بود به بازیکنان تیم صبای قم هم تبریک می گویم که خیلی باانگیزه در مقابل تیم ما بازی کردند، ولی این را باید اذعان کنیم که برد حق تیم ما بود که حداقل می توانستیم یک گل را بزنیم.

سرمربی تیم پرسپولیس اظهار داشت: برای عملکرد بهتر در بازی‌های آینده باید در تمرینات روی ضربات آخر بیشتر کار کنیم.

کیفیت زمین خوب نبود

گل‌محمدی درباره وضعیت چمن ورزشگاه یادگار امام قم ادامه داد: کیفیت زمین خوب نبود که بازی کردن در آن را سخت می‌کند و موقعیتی که انصاری فرد در نیمه اول از دست داد به دلیل پایین بودن کیفیت چمن ورزشگاه بود.

وی ادامه داد: صبا در جام باشگاه‌های آسیا میزبان تیم الشباب امارات است و اگر وضعیت چمن به همین شکل باشد چون صبای قم تیمی است که روی زمین خوب کار می‌کند در این بازی به مشکل می‌خورد.

سرمربی تیم پرسپولیس در پاسخ به سئوالی درباره حاشیه‌های بوجود آمده برای وی که در مقابل هتل استقرار این تیم ایجاد شد، گفت: من از بازیکنان صبا خاطرات خوبی دارم و هیچگونه دلخوری از تماشاگران قمی ندارم به همین دلیل ترجیح می‌دهم در این رابطه صحبت نکنم.

علت جدایی از صبای قم

گل محمدی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه اقدام وی را در اوایل فصل در ترک صبای قم کاری غیرحرفه‌ای عنوان کرد و از وی دلایل این کار را پرسید، پاسخ داد: موقعی که من به این تیم آمدم مسئولان صبای قم قول دادند که تا هفته چهارم یا پنجم 20 درصد رقم قرارداد بازیکنان را پرداخت کنند که این اتفاق نیفتاد و تا جایی که من اطلاع دارم این رقم حدود یک ماه پیش پرداخت شده است.

وی افزود: من انتظار زیادی از باشگاه صبا نداشتم و فقط می‌خواستم قول‌هایی که داده‌ام به آن عمل کنم.

سرمربی تیم پرسپولیس گفت: کار کردن در این شرایط خیلی سخت بود و در همین مراحل بود که از قبل پرسپولیس هم به من پیشنهاد شد و با توجه به اینکه فکر می کردم می توانم به این تیم کمک کنم این مسئله را با مسئولان باشگاه صبا در میان گذاشتم و خیلی راحت این جدایی انجام شد.

گل محمدی مسئله مشکل جسمانی مطرح شده در آن زمان را تاکید کرد و گفت: از جریاناتی که در آن زمان در صبا اتفاق افتاد ناراحت بودم و به دلیل مشکلات روحی و روانی در آن مقطع در بیمارستان هم بستری شدم و تمام این مشکلات همزمان شد با پیشنهاد باشگاه پرسپولیس که با همراهی مسئولین باشگاه صبا شرایط به سمتی رفت که به پرسپولیس بروم.

هیچکس مثل من نمی توانست پرسپولیس را جمع و جور کند

گلمحمدی درباره شرایط آینده پرسپولیس گفت: من تیم را در بدترین شرایط ممکن تحویل گرفتم که بازیکنان این تیم از لحاظ روحی و روانی و هم جسمانی شرایط خوبی نداشتند و من در چند ماهی که کمک آقای مانوئل در پرسپولیس بودم شناخت خوبی از بازیکنان این تیم پیدا کرده بودم و زمانی که مسئولیت هدایت این تیم را به عهده گرفتم توانستم شرایط این تیم را جمع و جور کنم.

وی با بیان اینکه نمی خواهم از خودم تعریف کنم، ادامه داد: در آن مقطع هیچکس نمی توانست پرسپولیس را به این شکل و خوبی جمع و جور کند و ما روند خوبی را داشته ایم و روزهای خوبی را برای پرسپولیس پیش‌بینی می کنم.

سرمربی تیم پرسپولیس در پایان جام حذفی را میان بری برای کسب یک جام و حضور در باشگاه های آسیا عنوان و خاطر نشان کرد: در این جام با سه پیروزی می توانیم قهرمان شویم و ما روی این سه بازی حساب ویژه ای باز کردیم و فکر می کنم حق تماشاگران این تیم حداقل کسب یک جام است و در لیگ برتر هم تمام تلاشمان این است که به رتبه های بالای جدول برسیم.