به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سی و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر با اعلام این خبر افزود: از آن جایی که پیش‌بینی می‌شود تعدادی از فیلم‌های بخش مسابقه به دلیل طولانی شدن مراحل فنی در زمان مقرر به دبیرخانه نرسند و تاکید و اصرار دفتر جشنواره بر تنظیم جدول نمایش فیلم‌ها بدون تغییر و با توجه استقبال هیأت انتخاب، به درخواست دبیر جشنواره پنج فیلم رزرو به بخش مسابقه اضافه می‌شود.

عناوین فیلم‌ها به این ترتیب اعلام شد: قاب صحرا (مهرداد خوشبخت)، آسمان زرد کم‌عمق (بهرام توکلی)، فرزند چهارم (وحید موساییان)، ترنج(مجتبی راعی) در بخش مسابقه سینمای ایران و فیلم تاج محل به کارگردانی دانش اقباشاوی در بخش مسابقه فیلم های اول (نگاه نو).

جدول برنامه نمایش فیلم‌ها اواخر دی‌ماه روی سایت سامانه فروش بلیط قرار خواهد گرفت.

