  1. هنر
۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۸:۰۳

به درخواست عباسیان/

همه فیلم‌های رزروی به بخش مسابقه فجر اضافه شدند

همه فیلم‌های رزروی به بخش مسابقه فجر اضافه شدند

به دلیل طولانی شدن مراحل فنی برخی فیلم‌های منتخب دو بخش سودای سیمرغ و نگاه نو، فیلم‌های رزرو این دو بخش به مرحله مسابقه اضافه شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سی و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر با اعلام این خبر افزود: از آن جایی که پیش‌بینی می‌شود تعدادی از فیلم‌های بخش مسابقه به دلیل طولانی شدن مراحل فنی در زمان مقرر به دبیرخانه نرسند و تاکید و اصرار دفتر جشنواره بر تنظیم جدول نمایش فیلم‌ها بدون تغییر و با توجه استقبال هیأت انتخاب، به درخواست دبیر جشنواره پنج فیلم رزرو به بخش مسابقه اضافه می‌شود.

عناوین فیلم‌ها به این ترتیب اعلام شد: قاب صحرا (مهرداد خوشبخت)، آسمان زرد کم‌عمق (بهرام توکلی)، فرزند چهارم (وحید موساییان)، ترنج(مجتبی راعی) در بخش مسابقه سینمای ایران و فیلم تاج محل به کارگردانی دانش اقباشاوی در بخش مسابقه فیلم های اول (نگاه نو).

جدول برنامه نمایش فیلم‌ها اواخر دی‌ماه روی سایت سامانه فروش بلیط قرار خواهد گرفت.
 

کد مطلب 1790068

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