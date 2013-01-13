به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سی و یکمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر با اعلام این خبر افزود: از آن جایی که پیشبینی میشود تعدادی از فیلمهای بخش مسابقه به دلیل طولانی شدن مراحل فنی در زمان مقرر به دبیرخانه نرسند و تاکید و اصرار دفتر جشنواره بر تنظیم جدول نمایش فیلمها بدون تغییر و با توجه استقبال هیأت انتخاب، به درخواست دبیر جشنواره پنج فیلم رزرو به بخش مسابقه اضافه میشود.
عناوین فیلمها به این ترتیب اعلام شد: قاب صحرا (مهرداد خوشبخت)، آسمان زرد کمعمق (بهرام توکلی)، فرزند چهارم (وحید موساییان)، ترنج(مجتبی راعی) در بخش مسابقه سینمای ایران و فیلم تاج محل به کارگردانی دانش اقباشاوی در بخش مسابقه فیلم های اول (نگاه نو).
جدول برنامه نمایش فیلمها اواخر دیماه روی سایت سامانه فروش بلیط قرار خواهد گرفت.
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