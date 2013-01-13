  1. بین الملل
۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۸:۳۴

یک رسانه خبر داد؛

دیدار بحث برانگیز نخست وزیر ژاپن از معبد شینتو

دیدار بحث برانگیز نخست وزیر ژاپن از معبد شینتو

دیدار "شینزو آبه" نخست وزیر ژاپن از یادبود قربانیان جنگی این کشور بار دیگر بحث برانگیز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، اقدام "شینزو آبه" در اولین روزهای نخست وزیری اش بار دیگر به بحث های اختلاف برانگیز میان ژاپن و همسایگانش دامن زد.

آبه امروز یکشنبه با دیدار از معبد شینتو در توکیو بار دیگر رویکرد ملی گرایانه خود را به نمایش گذاشته و اعتراض گروههای مخالف جنگ را برانگیخت. این معبد مربوط به دوران امپراتور میجی در قرن نوزدهم است که ژاپن به نظامی گری و لشکرکشی به کشورهای همسایه روی آورد.
 
این در حالی است که دیدار آبه از این معبد در سال 2007 به عنوان نخست وزیر وقت ژاپن نیز بحث برانگیز شد و از این رو از آن سال تا کنون نخست وزیران این کشور از چنین اقدامی خودداری کرده اند.
 
هر چند آبه پیشتر اعلام کرده بود قصد دارد از معبد یاسوکنی که مقبره کشته شدگان در جنگ های ژاپن با همسایگانش است، دیدار کند، اقدامی که می توانست بار دیگر به تنش های این کشور با چین دامن بزند. با این حال دیدار وی از معبد شینتو نشان می دهد که وی قصد ندارد شاهد چنین تنش هایی در دولت جدید خود باشد.
کد مطلب 1790070

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