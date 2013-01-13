جوانان خود را برای برداشتن گامهای پر شتاب به سوی چشم اندازها آماده کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام به چهل و هفتمین نشست سالیانه اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا تاکید کردند: جوانان و فرزندان عزیز ملت ایران در هر نقطه ای از جهان باید خود را برای نقش آفرینی در اداره کشور و برداشتن گامهای بلند و پر شتاب به سوی چشم اندازهای ترسیم شده آماده کنند.

متن این پیام که امروز در پاریس از سوی حجت الاسلام و المسلمین جواد اژه ای نماینده مقام معظم رهبری در امور دانشجویان در اروپا قرائت شد، به شرح زیر است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

دانشجویان عزیز

شما جوانان، مدیران آینده ی کشورید. ایران فردا، با ثروت عظیمی از اندوخته های علمی و عملی، باید به دست مدیرانی بزرگ و لایق، اداره شود و گامهای بلند و پرشتاب به سوی چشم اندازهای ترسیم شده را، با همت و ایمان و بصیرت و شجاعت امثال شما بردارد.

شما و همه ی جوانان و فرزندان عزیز ملت ایران در هر نقطه ی جهان، باید خود را برای نقش آفرینی در این تراز، آماده کنید.

شما را همواره دعا میکنم. خداوند یار و مددکارتان باد.

سید علی خامنه ای

12/دی ماه/1391