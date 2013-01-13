هوای پاک حق طبیعی شهروندان و بهبود کیفیت هوا وظیفه دولت است

محمدرضا خانی در حاشیه برگزاری همایش بررسی راهکارهای ایجاد هوای پارک در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بررسی راهکارهای تئوری در جلوگیری از خطرات آلایندگی تاسسات نفتی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران بر سلامت افراد از مهمترین اهداف این همایش است.

وی بیان کرد: براساس تعاریف سازمان جهانی بهداشت دو درصد از کل مرگ ومیرهای ناشی از عوارض قلبی در شهرهای آلوده به طور مستقیم و غیرمستقیم مربوط به آلاینده‌های هوا است.

خانی با بیان اینکه ذرات معلق به ویژه ذرات معلق به اندازه 10 میکرون به علت ریز بودن از مجاری فوقانی تنفس نفوذ و وارد سیستم تنفس می‌شوند، افزود: تماس افراد با سابقه بیماری تنفسی با ذرات معلق در هوا، حملات آسم و تنگی نفس ریوی را در پی دارد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه از ارتباط مستقیم زندگی در مجاورت بزرگراه های پر ترافیک با نرخ سرطان در کودکان خبر داد و افزود: : این کودکان حدود شش برابر بیشتر از دیگر کودکان در معرض آسیب هستند.

وی تصریح کرد: دلیل اصلی سرطان خون در کودکان و بزرگسالان، تاثیر هیدروکربن های حلقوی ازجمله بنزن است که منبع عمده انتشار آنها خودروها هستند.

خانی مهمترین عامل آلودگی شهرهای مناطق نفتخیز را وجود تاسیسات مختلف نفتی دراین مناطق عنوان کرد و اظهار داشت: اقدامات شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران طبق گزارشات داده شده در زمینه کاهش آلایندگی های ناشی از تاسیسات نفتی بسیار ارزنده بوده است.

لزوم فرهنگ سازی برای استفاده از سوخت های پاک و استاندارد

وی افزود: یکی از عوامل جلوگیری از کاهش آلاینده های زیست محیطی جمع آوری و انتقال گازهای همراه نفت است که این مهم در شرکت نفت و گاز گچساران به صورت استاندارد صورت گرفته است.

خانی همچنین در ادامه، کاشت درختان متناسب با طبیعت منطقه ، احداث حوضچه های جدا کننده نفت و آب و پایش خوردگی لوله های انتقال نفت و گاز را ازمهمترین عوامل پیشگیری از آلایندگی تاسیسات نفتی عنوان کرد.

وی فرهنگ سازی در جهت استفاده از سوخت های پاک و استاندارد را در کاهش آلودگی هوای شهر ها بسیار موثر دانست و تصریح کرد: در صورتیکه در پالایشگاه ها یا واحدهای کوچک تولیدی مواد اولیه تولید محصولی درطولانی مدت برای سلامت محیط زیست ضرر دارد، فرایند تولید را باید به سوی استفاده از ترکیبات سازگار با محیط زیست هدایت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه 29 دی ماه روز هوای پاک سمینار بررسی راهکارهای ایجاد هوای پارک بعداز ظهر یکشنبه با حضور محمدرضا خانی عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت محیط دانشگاه آزادعلوم پزشکی تهران در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران برگزار شد.

هفته هوای پاک از 24تا 29 دی ماه با شعار "هوای پا ک، صنعت پاک" باهدف ارتقای فرهنگ عمومی در راستای حفظ محیط زیست در کشور نامگذاری شده است.