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۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۸:۲۶

افزایش آلاینده های جوی در کلان شهر ها طی 24 ساعت آینده

افزایش آلاینده های جوی در کلان شهر ها طی 24 ساعت آینده

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از افزایش آلاینده های جوی در کلان شهر ها طی 24 ساعت آینده خبر داد.

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بر اساس تحلیل نقشه های پیش یابی هواشناسی در روز های یکشنبه و دوشنبه در بیشتر نقاط کشور جوی پایدار حاکم است که موجب افزایش آلاینده های جوی در شهر های صنعتی و پر جمعیت خواهد شد.

به گفته وی،از بعداز ظهر روز دوشنبه با نفوذ جریانات شمالی در سواحل دریای خزر و شمال شرق کشور افزایش ابر، بارش برف و کاهش محسوس دما شروع شده ، در روز سه شنبه بر شدت آن در این مناطق افزوده شده و بارش های پراکنده ای نیز در دامنه های جنوبی البرز و بخش های مرکزی کشور رخ خواهد داد.

امیدوار اظهار داشت: همچنین طی این مدت دریای خزر مواج است و طی روز های دوشنبه، سه شنبه و چهار شنبه خلیج فارس و دریای عمان مواج است.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: طی روز سه شنبه کاهش دما در کل کشور محسوس خواهد بود.

 وی افزود: همچنین به دلیل وزش باد شدید بر روی عراق در روز سه شنبه، پدیده گرد و خاک برای جنوب غرب و جنوب کشور دور از انتظار نیست.
 

کد مطلب 1790080

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