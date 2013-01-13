افزایش آلاینده های جوی در کلان شهر ها طی 24 ساعت آینده

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بر اساس تحلیل نقشه های پیش یابی هواشناسی در روز های یکشنبه و دوشنبه در بیشتر نقاط کشور جوی پایدار حاکم است که موجب افزایش آلاینده های جوی در شهر های صنعتی و پر جمعیت خواهد شد.

به گفته وی،از بعداز ظهر روز دوشنبه با نفوذ جریانات شمالی در سواحل دریای خزر و شمال شرق کشور افزایش ابر، بارش برف و کاهش محسوس دما شروع شده ، در روز سه شنبه بر شدت آن در این مناطق افزوده شده و بارش های پراکنده ای نیز در دامنه های جنوبی البرز و بخش های مرکزی کشور رخ خواهد داد.

امیدوار اظهار داشت: همچنین طی این مدت دریای خزر مواج است و طی روز های دوشنبه، سه شنبه و چهار شنبه خلیج فارس و دریای عمان مواج است.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: طی روز سه شنبه کاهش دما در کل کشور محسوس خواهد بود.

وی افزود: همچنین به دلیل وزش باد شدید بر روی عراق در روز سه شنبه، پدیده گرد و خاک برای جنوب غرب و جنوب کشور دور از انتظار نیست.

