30 گروه گشت زنی در جاده های استان ایلام تردد دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، فضل الله شیری با بیان این مطلب گفت: نیروهای پلیس راه هم اکنون در قالب 30 گروه گشتی بر تردد خودروها در محورهای برفگیر و سخت گذر استان ایلام نظارت دارند .

وی اظهار داشت: اکنون با همکاری نیروهای راهداری و امداد جاده ای تمامی محورهای مواصلاتی استان ایلام باز است و تردد خودروها جریان دارد .

سرهنگ شیری افزود: اکیپ های اداره کل راه و ترابری استان ایلام هم با استقرار در محورهای مواصلاتی اقدام به برف روبی و نمک پاشی جاده های مناطق سردسیر استان کرده اند .

فرمانده پلیس راه نیروی انتظامی استان ایلام به رانندگانی که قصد عبور از جاده های برفگیر استان را دارند، توصیه کرد تا خودرو های خود را به زنجیر چرخ و سایر لوازم و تجهیزات ایمنی مجهز کنند .

ارائه خدمات مشاوره ای به بیش از 697 نفر در ایلام

سرپرست معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان ایلام با اشاره به افزایش فعالیت های مرکز مشاوره آرامش و مجموعه مددکاری کلانتری های استان از ارائه خدمات مشاوره ای و مددکاری به بیش از 697 نفر در آبان ماه سال جاری خبر داد .

محمد رضا نظری ضمن تشریح خدمات مرکز مشاوره و تنوع برنامه های این مرکز در مقابله پیشگیرانه با آسیب ها و نابهنجاریهای جامعه عمده ترین علل مراجعات به مرکز مشاوره و دوایر مددکاری اجتماعی در استان را مسائل و مشکلات خانوادگی ، ازدواج، مشکلات فردی ، تحصیلی عنوان کردند.

وی در ادامه افزود: ارائه خدمات تخصصی موجب حل و فصل مسالمت آمیز درصد قابل توجهی از مسائل و مشکلات موجود در پرونده های مرجوعه به کلانتریها شده و بدینگونه کاهش بار تراکم پرونده ها در مراجع قضایی را به دنبال خواهد داشت .

نظری در پایان اظهار داشت: مرکز مشاوره آرامش فرماندهی انتظامی استان هم اکنون با بهره گیری از کارشناسان مجرب و به صورت حضور و غیر حضوری آماده ارائه خدمات مشاوره ای و مددکاری رایگان به هم استانیهای عزیز در زمینه مسائل و مشکلات خانوادگی ، ازدواج، فردی ، روانی ، تحصیلی ، شغلی ، انتظامی است.

پلمپ 17 واحد قلیانی در ایلام

رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان ایلام با اشاره به اجرای سه مرحله طرح نظارت بر اماکن عمومی در دیماه سالجاری از پلمپ 17 واحد قلیانی در اجرای این طرح ها خبر داد .

سرهنگ عبدالله فرهادی فر در تشریح این خبر گفت: طرح نظارت بر اماکن عمومی در دیماه امسال با هدف ارتقا امنیت اجتماعی و کنترل و ساماندهی صنوف در سه مرحله مختلف اجرا شد .

وی اضافه کرد: اجرای این طرح ها که با استقبال خوب مردم نیز همراه شد نتایج مطلوبی را در راستای پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز به دنبال داشت .

رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان ایلام تصریح کرد: مأموران اداره نظارت بر اماکن این پلیس در اجرای این طرح از 125 واحد صنفی بازدید به عمل آمد .

وی تصریح کرد: طی اجرای این طرح 73 واحد صنفی متخلف پلمپ و پرونده آن ها جهت سیر مراحل قانونی و رسیدگی به تخلفات به محاکم قضایی ارسال شد .

سرهنگ "فرهادی فر" یادآور شد : از این تعداد واحد صنفی پلمپ شده تعداد 17 واحد قلیانی بود که به علت تکرار تخلفات و عدم توجه به قوانین پلمپ و از ادامه فعالیت آن ها جلوگیری به عمل آمد .

کاهش 65 درصدی تصادفات راهنمایی و رانندگی در دهلران

فرمانده انتظامی شهرستان دهلران از کاهش 65 درصدی تصادفات راهنمایی و رانندگی در 15 روز اول دیماه سالجاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد .

سرهنگ علی ابراهیم زاده با اعلام این خبر گفت: با تلاش شبانه روزی کارکنان پلیس راهنمایی و رانندگی و برخورد قاطع با تخلفات درون شهری شاهد کاهش تصادفات نسبت به مدت مشابه سال قبل می باشیم.

وی در خصوص اقدامات انجام گرفته به منظور آموزش و ارتقا فرهنگ ترافیک از برگزاری کلاس های آموزشی برای رانندگان تاکسی، آژانس ها و رانندگان خودروهای ترمینال های مسافربری و دولتی خبر داد و افرود: این آموزش ها توسط کارشناسان در جهت ارتقاء دانش و فرهنگ ترافیک ادامه خواهد داشت .