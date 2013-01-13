امروز هوای تهران در شرایط ناسالم است

یوسف رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای شهر تهران برمیزان غلظت تمام آلاینده ها به غیر از آلاینده ازن نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است به این ترتیب میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون فراتر از حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط ناسالم است.

به گفته وی، در حال حاضر در نمایشگر سنجش آلودگی، آلاینده منو اکسید کربن با 16 واحد افزایش نسبت به روز گذشته روی عدد 45، دی اکسید گوگرد با 15 واحد افزایش نسبت به روز گذشته روی عدد 43، ذرات معلق کمتر از 10 میکرون با 22 واحد افزایش روی عدد 73 و ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون با 45 واحد افزایش روی عدد 112 ایستاده است.

مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران تصریح کرد: همچنین در حال حاضر آلاینده ازن با 6 واحد کاهش نسبت به روز گذشته روی عدد 20 قرار گرفته است.

رشیدی اظهار داشت: گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی کمی ابری همراه با غبارصبحگاهی و در اواخر وقت با افزایش ابر است به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا در شرایط ناسالم باقی بماند.

وی افزود: افزایش احتمال علائم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماری قلبی و ریوی، مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماریهای قلبی، ریوی و افراد مسن از اثرات بهداشتی آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون است.



