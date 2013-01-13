بعد مسافت بازیکنان را خسته می کند/ شرایط فراهم شود در دورود می مانیم

محمد یاراحمدی بعد از برد مقابل تیم پیکان در گفتگو با خبرنگار مهر به دو برد اخیر گهر دورود در ورزشگاه تختی این شهر اشاره کرد و اظهار داشت: این دو برد نشان داد که امتیاز میزبانی تاثیر زیادی بر نتایج تیم دارد.

وی با بیان اینکه در دو بازی اخیر نتیجه میزبانی را دیدیم و به دو برد دست پیدا کردیم، بیان داشت: امیدواریم این روند در بازیهای آینده تیم گهر نیز ادامه داشته باشد.

سرپرست تیم گهر دورود همچنین در زمینه انتقال کامل تیم گهر به شهر دورود نیز بیان داشت: متاسفانه در حال حاضر هزینه های زیادی برای جابجایی و اسکان تیم در دورود متحمل می شویم به طوریکه به طور متوسط روزانه بیش از دو میلیون تومان در این راستا هزینه می کنیم.

یاراحمدی با بیان اینکه نه ما و نه سرمربی تیم تمایلی نداریم که تیم در خارج از دورود تمرین کند، عنوان کرد: این در حالیست که بعد مسافت جابجایی برای انجام بازیها در دورود نیز بازیکنان را خسته می کند.

وی تصریح کرد: ما هم علاقمندیم که اگر شرایط و امکانات لازم در دورود فراهم شود تیم در این شهرستان بماند و سعی می کنیم بازیکنان را در این زمینه قانع کنیم.

سرمربی تیم گهر دورود نیز در این رابطه به مهر گفت: برای انتقال کامل تیم به دورود باید از ابتدای فصل اقدامات لازم انجام می شد چرا که الان بازیکنان اقدام به اجاره خانه و برنامه ریزی برای دیگر فعالیتهای خود کرده اند.

محمد مایلی کهن با بیان اینکه با این حال من با انتقال کامل تیم به دورود مشکلی ندارم و برای من فرقی نمی کند که تیم کجا باشد، تصریح کرد: من در خدمت تیم هستم و تیم هر کجا باشد چه تهران و چه شهرستان من بیشترین زمانم را روی تیم می گذارم.