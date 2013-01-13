صبا بر بازی مسلط بود/ وضعیت زمین آنقدرها هم بد نبود

به گزارش خبرنگار مهر، صمد مرفاوی غروب یکشنبه در کنفرانس خبری بعد از بازی با پرسپولیس که با تساوی بدون گل در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار شد، گفت: بازی خوبی بود و هر دو تیم خوب کار کردند و من به تیم خودم تبریک می‌گویم که آنچه را که گفتم انجام دادند و هم به تیم پرسپولیس که فوتبال زیبایی انجام داد.

وی افزود: برای این بازی از قبل برنامه ریزی داشتیم در مسابقات اخیر بازی‌های خوبی انجام داده بودیم و این روند را در این بازی حفظ کردیم.

سرمربی صبای قم ادامه داد: میانه زمین را کنترل کردیم و مهاجمین پرسپولیس را تا حدود زیادی از کار انداختیم گرچه می‌توانستیم حتی به گل هم برسیم اما نتوانستیم از موقعیت هایمان استفاده کنیم.

وی در ادامه گفت: خدا را شکر می کنم که تیم یکدلی داریم و چنین تیمی می‌تواند بازی تماشاگرپسندی از خود ارائه دهد و یکدلی در این بازی به ما کمک کرد بر توپ و میدان مسلط باشیم و از عملکرد تیم هم راضی هستم.

وضعیت زمین آنقدرها هم بد نبود

مرفاوی در خصوص وضعیت چمن ورزشگاه یادگار امام قم افزود: وضعیت زمین آنقدرها هم بد نبود و باید بگویم به نسبت قبل به مراتب بهتر شده است.

وی ادامه داد: زمانی که به صبا آمدم در اولین بازی در مقابل داماش گیلان وضعیت زمین تأسف بار بود و اما امروز با درایت مدیرکل ورزش و جوانان استان قم و اقدامات مثبتی که روی زمین انجام شده وضعیت فعلی چمن به مراتب نسبت به قبل بهتر است و امیدوارم بهتر از این شود.

سرمربی صبای قم در پایان از عملکرد داوری ابراز رضایت کرد و گفت: داوری این دیدار صحنه خاصی نداشت و فکر نمی کنم اتفاق خاصی به ضرر یکی از تیم ها رخ داده باشد.