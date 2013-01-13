چمن ورزشگاه اهواز مثل میدان اسب دوانی بود

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر میثاقیان عصر یکشنبه پس از شکست تیمش در برابر فولاد خوزستان در اهواز در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: مهماجمان فولاد بسیار تیزپا و سرعتی بودند. ما نیز از روی بدشانسی در شرایطی برابر فولاد قرار گرفتیم که این تیم در بهترین شرایط آمادگی خود قرار دارد.

وی افزود: هر دو گلی که در این بازی دریافت کردیم شبیه هم بودند و هر دوی آنها روی سرعت بالای مهاجمان فولاد به دست آمد. ضمن اینکه ما بعد از دریافت دو گل سعی کردیم بازی را آرام کنیم که به هدف خود رسیدیم و حتی یکی از گلها را جبران کردیم.



میثاقیان در خصوص صحنه مشکوک به پنالتی نیمه اول برای تیم آلومینیوم عنوان کرد: فکر می کنم روی مهاجم ما در محوطه جریمه فولاد خطا صورت گرفت و این صحنه پنالتی بود ولی داور به سادگی از کنار این اتفاق عبور کرد.



سرمربی تیم آلومینیوم تصریح کرد: فولاد در این بازی بیشتر از سه موقعیت گلزنی به دست نیاورد ولی توانست از موقعیتهای خود به خوبی استفاده کند و ما را شکست دهد.



میثاقیان اظهار کرد: اگر شانس داشتیم و شوت میلاد میداوودی در نیمه دوم به گل می رسید ما اکنون حداقل به کسب یک امتیاز به بندرعباس بازمی گشتیم.



وی ضمن انتقاد از زمین چمن ورزشگاه تختی اهواز عنوان کرد: ما قصد داشتیم در این بازی بیشتر روی زمین بازی کنیم ولی زمین ناهموار تختی که بیشتر شبیه میدان اسب دوانی بود اجازه چنین کار را به ما نداد.



سرمربی آلومینیوم عنوان کرد: از اینکه بار دیگر به اهواز برگشتم خوشحالم. من مدتی در این استان هدایت استقلال اهواز را به دست گرفتم و خاطرات فراوانی در آن دارم.



از سری رقابتهای هفته بیست و یکم لیگ برتر باشگاه های کشور عصر یکشنبه دو تیم فولاد خوزستان و آلومینیوم هرمزگان در ورزشگاه تختی اهواز به مصاف هم رفتند که این بازی را فولادی ها با نتیجه دو بر یک به سود خود خاتمه دادند.



گلهای این بازی را لوسیانو پریرا (6) و اسماعیل شریفات ( 74) برای فولاد و رسول پیرزاده(90) برای آلومینیوم هرمزگان به ثمر رساندند.