صعود چشمگیر پینگ پنگ بازان البرزی در رنکینگ جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از درخشش بازیکنان البرزی در در مسابقات فجر کاپ تهران وقزوین طبق رنکینگ اعلام شده از طرف فدراسیون جهانی در اولین ماه سال 2013فاطمه جمالی فر تنها بازیکن رنکینگ دار زیر 15 سال دختران ایرانی با 148پله صعود در مکان 174 دنیا قرار گرفت و مهرداد دهستانی دیگر بازیکن رنکینگ دار البرزی پس از کسب مقام سوم در این دوره از رقابتها در رده سنی زیر 18 سال 110 پله در رنکینگ جهانی صعود کرد همچنین در رده سنی امید و بزرگسالان دارای رنکینگ است که با توجه به نتایج کسب شده در آنها نیز صعود داشته است.



فاطمه جمالی فر نیز در رده های سنی زیر 18 سال,امید و بزرگسالان نیز دارای رنکینگ است که صعودی قابل توجه در آنها داشته است.



بیست در صدر جدول لیگ برتر فوتسال بانوان استان البرز ایستاد



هفته دوازدهم از لیگ برتر فوتسال بانوان استان البرز با انجام پنج دیدار و صدر نشینی بیست پایان یافت.



در این هفته مهبد 8 بر صفر البرز را در هم کوبید ، جهان نما و نشاط با نتیجه 4 بر4 به تساوی دست یافتند ، استقلال 6 بر یک مغلوب پاسارگاد مشکین دشت شد ، پیتزا دی 8 بر3 از سد نظر آباد گذشت و بیست 5 بر 3 کانون کرج را شکست داد.

تا پایان این هفته بیست در صدر جدول رده بندی جای دارد، مهبد جایگاه دوم را به خود اختصاص داد و پیتزا دی در جایگاه سوم ایستاد.



سیاوش سام ایرانیان البرز مقابل شهدای 12 گانه گنبد شکست را پذیرا شد



هفته دوم لیگ زیر گروه والیبال باشگاههای کشور جام سردار سرلشکر شهید حسن طهرانی مقدم با شکست سه بر صفر سیاوش سام ایرانیان البرز مقابل شهدای 12 گانه البرز پایان یافت.



در دیگر دیدارهای این هفته نکاء مازندران سه بر صفر مغلوب نیکان علی آباد شد، پیکان ریز بوشهر سه بر یک اداره کل راه و ترابری ایرانشهر را شکست داد ، فراغی بندر ترکمن سه بر صفر انرژی بار مازندران جویبار را در هم کوبید، شهرداری دزفول سه بر یک مقابل ذوب آهن اصفهان شکست را پذیرا شد و شورای شهر ملکان سه بریک از سد آینده سازان قزوین گذشت.



بانوی فوتبالیست البرزی ملی پوش شد



مارال محمدی فوتبالیست البرزی به تیم ملی ایران دعوت شد.



مارال محمدی بازیکن رده سنی زیر 14سال از استان البرز که فعالیت ورزشی خود را از سال 1388 زیر نظر باقر پور ( مربی ) آغاز کرد توانست با تلاش فراوان عضو تیم ملی فوتبال ایران شود.



سایپای البرز مغلوب باریج اسانس کاشان شد



درپایان هفته پنجم از سری مسابقات لیگ برتر والیبال جام سردار سرلشکر شهید حسن طهرانی مقدم ، سایپای البرز در خانه سه بر دو مقابل باریج اسانس شکست خورد.

در دیگر رقابتهای لیگ برتر شهرداری ارومیه سه بر صفر بازرگانی جواهری را در هم کوبید، متین ورامین سه بر دو مقابل میزان مشهد پیروز شد ، پیکان تهران سه بر صفر از سد آلمینیوم المهدی گذشت ،پیشگامان کویر سه بر دو مقابل نوین کشاور مغلوب شد و شهرداری تبریز سه بر یک مقابل کاله مازندران شکست خورد.



تا پایان این هفته پیکان تهران با 36 امتیاز در صدر جدول ایستاد، کاله مازندران و متین ورامین با 32 امتیاز جایگاه دوم و سوم را به خود اختصاص دادند و سایپای البرز جایگاه چهارم جدول رده بنی را از آن خود کرد.

