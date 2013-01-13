به گزارش خبرنگار مهر، زلاتکو کرانچار پس از پیروزی پرگل تیمش مقابل ذوب‌آهن اصفهان در نشست خبری با خبرنگاران رسانه‌های گروهی در مورد این پیروزی اظهار داشت: به نظرم پیروزی ما سزاوارانه بود چون تیم ما تا زمانیکه حسن جعفری مرتکب اشتباه شد، بر بازی سوار بود و حتی از زمانیکه به دلیل اخراج جعفری، با یک بازیکن کمتر به میدان می‌رفتیم، دقایقی برتری خوبی نسبت به ذوب‌آهن داشتیم .

وی ادامه داد: در هر حال باید به بازیکنانم تبریک بگویم که با یک بازیکن کمتر، توانستند سیستم تاکتیکی ما را در زمین پیاده کنند و ما را به 3 امتیاز این بازی برسانند. من به بازیکنان گفتم باید برتری خود را تحمیل کنیم و خوشحالم که این اتفاق در بازی امروز رخ داد.

سرمربی سپاهان در مورد اینکه آیا تفاوتی بین دربی اصفهان و شهرآورد تیم‌های سرخابی وجود دارد، تصریح کرد: به نظر من تفاوتی بین دربی اصفهان و تهران وجود ندارد چون دربی اصفهان چیزی کمتر از دربی تهران نداشت و بازی فوق‌العاده زیبایی از دو تیم شاهد بودیم و باید بگویم ما در یک جریان دراماتیک به 3 امتیاز بازی رسیدیم .

وی با اشاره به استقبال اندک تماشاگران سپاهان از این بازی ادامه داد : به نظرم دوری ورزشگاه از شهر اصفهان باعث شد که طرفداران سپاهان برای تماشای این بازی تیم اصفهانی به ورزشگاه نیایند اما من دست تک تک آنهایی که به ورزشگاه آمدند، را می‌بوسم چون آنها واقعا طرفداران سپاهان هستند .

کرانچار در مورد قضاوت داور این بازی و اخراج‌های مسابقه گفت: به نظرم داور این مسابقه بسیار خوب قضاوت کرد چون اخراج هر دو بازیکن صحیح بود و داوری بازی در شهرآورد تشخیص‌های درستی داشت.

وی در مورد اقدام حسن جعفری پیرامون عدم خروج از زمین مسابقه و حرکاتش بعد از اخراج تصریح کرد: این حرکات ورزشکارانه نبود چون به خاطر او داور 5 دقیقه وقت تلف شده گرفت که ممکن بود به ضرر سپاهان باشد .

سرمربی سپاهان به عملکرد مهاجم آلبانیایی سپاهان و دلیل تعویض او اشاره کرد و افزود: سوکای در بازی با ذوب‌آهن انرژی زیادی مصرف کرد و از شیوه بازی او راضی هستم؛ تعویض او در این بازی تاکتیکی بود و مشکلی در عملکرد او ندیدم که بخواهم او را تعویض کنم بلکه به خاطر کارهای تاکتیکی او را تعویض کردم.

وی با اشاره به بازی پیش‌روی تیمش در جام حذفی و مصاف با استقلال گفت: دوست داریم در اصفهان مقابل استقلال بازی کنیم اما حتی اگر بازی در تهران برگزار شود، مطمئن باشید در آن مسابقه با ترکیبی هجومی به میدان می‌رویم و پاسخ برد قبلی استقلال مقابل سپاهان در اصفهان را با پیروزی مقابل این تیم در جام حذفی می‌دهیم .

کرانچار پیرامون عملکرد شهاب گردان، دروازه‌بان سپاهان در مسابقه با ذوب‌آهن گفت: شهاب روی سه گلی که خورد اصلا مقصر نبود و ما در صحنه گل اول به دلیل اشتباه مدافعان گل خوردیم چون مدافع ما تیر اول را نگرفته بود و در گل دوم نیز توپ رجب‌زاده از نقطه پنالتی به ثمر رسید و گل سوم نیز پس از برخورد به سر احمدی تبدیل به گل شد .

دیدار تیم‌های سپاهان و ذوب‌آهن اصفهان در شهرآورد اصفهان با پیروزی 4 بر 3 سپاهان به پایان رسید.