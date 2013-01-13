زمین ورزشگاه اهواز بی کیفیت است/مدیون تشویق هواداران هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی عصر یکشنبه پس از پیروزی تیمش در برابر آلومینیوم هرمزگان در اهواز در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: حریف ما انگیزه بالایی برای پیروزی در این دیدار داشت و قصد داشت با دست پر اهواز را ترک کند به همین دلیل بازی کردن در برابر چنین تیمی سخت بود ولی خوشحالم از اینکه توانستیم با پیروزی از این میدان خارج شویم.

وی افزود: در جایگاهی در لیگ برتر قرار داریم که به هیچ وجه دوست نداریم از آن نزول کنیم و به رتبه های پائین تر برویم به همین دلیل بازیکنان بسیار جدی وارد میدان می شوند.



فرکی ادامه داد: در این بازی روی نقطه قوت خود که سرعت بالای مهاجمان ماست به گل رسیدیم و دقیقا حریف نیز گرفتار سرعت بالای مهاجمان ما شد.



سرمربی فولاد خوزستان تاکید کرد: در همان نیمه اول اگر مهاجمان قدر موقعیتهای به دست آمده را می دانستند و در نواختن ضربات نهایی دقت به خرج می دادند می توانستیم گلهای بیشتری به ثمر برسانیم و کار حریف را در همان نیمه یکسره کنیم.



فرکی عنوان کرد: در نیمه دوم سعی کردیم بر بازی تسلط پیدا کنیم هر چند می دانستم یک گل هیچ وقت حاشیه امنیت خوبی به شمار نمی رود. خط دفاع ما در این بازی قابل قبول ظاهر شد ولی متاسفانه در اواخر بازی روی غفلت اجازه زدن گل به حریف را داد.



سرمربی فولاد خوزستان تصریح کرد: سه امتیاز این بازی را مدیون تشویقهای بی امان هواداران خود می دانم که با این کار خود باعث شدند شرایط روحی تیم بسیار افزایش یابد.



فرکی گفت: امیدوارم شرایط فعلی ما که 13 هفته بدون شکست را پیش سرگذشته ایم همچنان ادامه داشته باشد و در این راه نیازمند حمایت همه جانبه هواداران خود هستیم.



وی در خصوص زمین چمن ورزشگاه تختی اهواز گفت: بهانه نمی آورم ولی کیفیت زمین چمن نه تنها خوب نیست که به ما بیشتر از تیمهای دیگر حریف ضربه می زند زیرا بازی ما معمولا زمینی است. امیدوارم مسئولان به فکر اصلاح این زمین باشند و شرایط آن بهتر شود.



از سری رقابتهای هفته بیست و یکم لیگ برتر باشگاه های کشور عصر یکشنبه دو تیم فولاد خوزستان و آلومینیوم هرمزگان در ورزشگاه تختی اهواز به مصاف هم رفتند که این بازی را فولادی ها با نتیجه دو بر یک به سود خاتمه دادند.



گلهای این بازی را لوسیانو پریرا (6) و اسماعیل شریفات ( 74) برای فولاد و رسول پیرزاده(90) برای آلومینیوم هرمزگان به ثمر رساندند.

