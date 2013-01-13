سَرتر از تیم تراکتورسازی بودیم/ شکست را باور ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی عصر روز یکشنبه پس از شکست تیم فوتبال راه آهن مقابل تراکتور سازی تبریز در جمع خبرنگاران گفت: ما در هر دو نیمه سرتر از تیم تراکتور سازی بودیم اما با اختلاف بد به این تیم باختیم که به نظر من این نتیجه بیانگر واقعیت مسابقه نبود.

وی افزود: ما در ابتدای نیمه دوم تمرکز خودمان را از دست دادیم و در همان دقایق ابتدایی این نیمه دو بار دروازه مان باز شد.

دایی ادامه داد: هیچ تیمی در تبریز مقابل تیم تراکتورسازی به این اندازه موقعیت ایجاد نکرده بود اما بازیکنان ما با بی دقتی همه موقعیت ها را از دست دادند.

وی در ادامه اظهار داشت: من فقط می توانم به مردم آذربایجان شرقی بابت این پیروزی تبریک بگویم.

سرمربی راه آهن تهران با بیان اینکه شکست تیمش را باور ندارد، اظهار داشت: نمی توانم در دیداری که ما در اکثر دقایق بازی صاحب توپ و میدان بودیم، سه گل بخوریم و من باز هم این شکست را به عدم تمرکز بازیکنانم مرتبط می دانم.

وی افزود: نکته قوت تیم تراکتور نفوذ از کناره ها بود و من به هافبک های دفاعی تیمم گفته بودم به کناره ها بیشتر توجه کنند که بازیکنانم این اصل را در نیمه اول به خوبی رعایت کردند اما در نیمه دوم نه.

دایی در خصوص اینکه دو بازیکن از تیم راه آهن همزمان از پیراهن شماره دو استفاده کرده بودند ، گفت: من مسئول کنترل لباس های بازیکنان تیم نیستم و این امر به دلیل عدم مسئولیت پذیری مسئول تدارکات تیم ما بود.

وی ادامه داد: با توجه به بازی ما مقابل تراکتور می توان به آینده امیدوار بود و مطمئن باشید با این فوتبال می توانیم از هفته های بعدی نتایج بهتری را کسب کنیم.