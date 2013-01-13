900 دانش آموز اسفراینی به مناطق عملیاتی اعزام می شوند

سرهنگ پاسدار حمید معین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: احتمالاَ نخستین کاروان راهیان نور دانش آموزی اسفراین اول بهمن ماه با قطار مسافربری راهی سرزمین نور خواهد شد.

وی اضافه کرد: در بهمن ماه سال جاری در مجموع 955 دانش آموز پسر از شهرستان اسفراین در سه نوبت، راهی مناطق عملیاتی جنوب کشور می شوند.

سرهنگ معین اظهار داشت: تعدادی از همکاران ما در مجموعه سپاه و آموزش و پرورش، دانش آموزان پسر اسفراینی را در کاروان های راهیان نور دانش آموزی همراهی می کنند که با احتساب این افراد بهمن ماه امسال در مجموع از شهرستان اسفراین بیش از هزار و 200 نفر میهمان سرزمین نور خواهند بود.

وی هدف از اعزام دانش آموزان به مناطق عملیاتی را آموزش های تکمیلی درس آمادگی دفاعی سال دوم دبیرستان، تبیین سیره شهدا، حفظ آرمان های حضرت امام(ره) و بازگویی ارزش های انقلاب و دفاع مقدس دانست و تصریح کرد: آشنایی با فرهنگ ناب ایثار و شهادت و انتقال رشادت ها و فداکاری های نسل گذشته به نسل جدید انقلاب، پایه های انقلاب را تحکیم می بخشد و موجب تقویت آموزه های دینی خواهد شد.

سرهنگ معین عنوان کرد: امید می رود دانش آموزان سراسر کشور به خصوص دانش آموزان اسفراین از این سفر معنوی بهره مند گردند.

وی یادآور شد: آبان و آذر سال جاری نیز 907 دانش آموز دختر اسفراینی راهی مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.