به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصوری عصر یکشنبه در نشست با سفیر فنلاند در ایران با اشاره به برخی تلاش‌های صورت گرفته در فازهای مختلف منطقه ویژه پارس جنوبی اظهار داشت: پارس جنوبی از بزرگترین مناطق گازی جهان است که نقش مهمی در تامین سبد انرژی ایفا می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به تکمیل برخی از فازهای پارس جنوبی اضافه کرد: برخی فازها و پالایشگاه‌ها در پایتخت انرژی کشور با حمایت‌های دولت‌مردان و مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به عنوان برگ زرینی از کارنامه درخشان جمهوری اسلامی به سرانجام رسیده است.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ادامه داد: برخی دیگر از فازها و عملیات‌های اجرایی و عمرانی با جدیت تمام توسط متخصصان داخلی در حال انجام است.

وی با اشاره به توانمندی‌های داخلی افزود: ما امروز با افتخار می گوییم که 100درصد نیروهای داخلی و سازندگان این پروژه های عظیم نفت، گاز و پتروشیمی متخصصان توانمند ایران اسلامی هستند که با جدیت و تلاش فراوان در حال به سرانجام رساندن پروژه‌های تعریف شده و باقیمانده در این منطقه عظیم هستند.

نصوری در ادامه با تشریح پیشرفت‌های صنعتی و اقتصادی با اشاره به سفر مقام معظم رهبری به پایتخت انرژی کشور به برخی فعالیت‌ها و خدمات عام‌المنفعه صنعت بالنده نفت به جوامع محلی و محیط پیرامونی نیز اشاره کرد.

بازدید از فازهای 15 و 16 پارس جنوبی ، مجتمع پتروشیمی کاویان، آریا ساسول و مجتمع بندری پارس از برنامه‌های بازدیدی سفیر فنلاند در ایران در پایتخت انرژی کشور خواهد بود.