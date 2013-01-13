تساوی پیروزی شیروان برابر نماینده تهران/ سقوط به رده سوم جدول

اصغر میرزازاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عصر یکشنبه تیم پیروزی شیروان در چارچوب هفته چهارم از دور برگشت رقابت‌های لیگ دسته سوم باشگاه‌های کشور در ورزشگاه دوشان تپه تهران میهمان عقاب این شهر بود که این دیدار در پایان 90 دقیقه با تساوی بدون گل به پایان رسید.

وی با یادآوری اینکه تا پیش از این بازی پیروزی شیروان با 18 امتیاز در صدر جدول رده بندی گروه نخست لیگ دسته سوم باشگاه های کشور قرار داشت، اضافه کرد: با این تساوی نماینده خراسان شمالی 19 امتیازی شد و با دو پله سقوط در رده سوم جدول رده بندی جای گرفت.

به گفته میرزازاده دیدار رفت این دو تیم در هفته چهارم مسابقات لیگ دسته سه فوتبال کشور نیز در ورزشگاه تختی اسفراین، با تساوی بدون گل به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم پیروزی شیروان هم اکنون در پایان هفته یازدهم (هفته چهارم از دور برگشت) رقابت های لیگ دسته سه باشگاه های فوتبال کشور، پنج پیروزی، چهار تساوی و دو شکست در کارنامه خود دارد.

این تیم که در دیدارهای هفته اول، سوم، ششم و نهم و دهم خود به ترتیب برابر تیم های همت گنبد، شهرداری بهشهر، شهرداری اسلام شهر، پارس فوتبال چالوس(در دیدار برگشت) و شهرداری بهشهر(دیدار برگشت) به برتری دست یافته است، در دیدارهای هفته چهارم، پنجم، هشتم و یازدهم برابر تیم های عقاب تهران، شهرداری قوچان، همت گنبد(دور برگشت) و عقاب تهران( دور برگشت) به تساوی رسیده و در دیدارهای هفته دوم و هفتم نیز برابر تیم های پارس فوتبال چالوس (دیدار رفت) و آرمان رضای مشهد مغلوب شده است.

تیم پیروزی شیروان به مربیگری حمید باقرزاده، به عنوان تنها نماینده خراسان شمالی در رقابت‌های این فصل لیگ دسته سه فوتبال کشور، در گروه نخست این مسابقات قراردارد.

این تیم در گروه خود با تیم‌های عقاب تهران، شهرداری اسلام شهر، همت گنبد، شهرداری بهشهر، شهرداری قوچان، آرمان رضا مشهد (پیام مشهد) و پارس فوتبال چالوس هم گروه است.

مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور با حضور 72 تیم در 9 گروه هشت تیمی برگزار می‌شود.

