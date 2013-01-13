  1. سیاست
۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۹:۲۹

لاریجانی:

مدیریت شهری با کپی‌برداری از قوانین سایر کشورها امکان‌پذیر نیست

مدیریت شهری با کپی‌برداری از قوانین سایر کشورها امکان‌پذیر نیست

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم مدیریت متمرکز شهری، خاطر نشان کرد: ما با کپی برداری از قوانین سایر کشورها نمی توانیم شهرها را مدیریت کنیم، زیرا ما قانون اساسی خودمان را داریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی امروز در دیدار با دبیران شورایاری های مناطق 22 گانه تهران، گفت: شورایاری های محله خواستار انتخاب اعضای شورای شهر از بین شورایاری ها و همچنین بحث مدیریت متمرکز شهری می باشند که می توان در این زمینه بررسی های لازم را انجام داد.

وی افزود: تغییر در ساختار قانون نیازمند زمان است و با توجه به نزدیکی انتخابات، این تغییرات غیرممکن است چون نیازمند بررسی های کارشناسی است و شورای شهر هم براساس قانون اساسی محدودیت های زیادی در زمینه اجرا دارد.

لاریجانی تصریح کرد: شورایاری ها می توانند از اکنون با تدوین قانون مدون، شرایط را برای ایجاد تغییراتی که در زمینه انتخابات شورایاری ها و شورای شهر نیاز دارند، شروع کرده تا در مدت 3 سال یا بیشتر به نتایج مورد نظر دست یابند.

رئیس قوه مقننه در خصوص مدیریت متمرکز شهری خاطر نشان کرد: ما با کپی برداری از قوانین سایر کشورها نمی توانیم شهرها را مدیریت کنیم، زیرا ما قانون اساسی خودمان را داریم و تغییر در روش های مدیریتی فعلی نیازمند اصلاحات در قانون اساسی کشورمان است.

لاریجانی در پایان از دبیران شورایاری های شهر تهران خواست تا با تدوین یک طرح اولیه و با همکاری مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون شوراها و امور داخلی، قدم های اولیه را برای رسیدن به اهداف مورد نظر بردارند.

کد مطلب 1790101

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