به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی امروز در دیدار با دبیران شورایاری های مناطق 22 گانه تهران، گفت: شورایاری های محله خواستار انتخاب اعضای شورای شهر از بین شورایاری ها و همچنین بحث مدیریت متمرکز شهری می باشند که می توان در این زمینه بررسی های لازم را انجام داد.

وی افزود: تغییر در ساختار قانون نیازمند زمان است و با توجه به نزدیکی انتخابات، این تغییرات غیرممکن است چون نیازمند بررسی های کارشناسی است و شورای شهر هم براساس قانون اساسی محدودیت های زیادی در زمینه اجرا دارد.

لاریجانی تصریح کرد: شورایاری ها می توانند از اکنون با تدوین قانون مدون، شرایط را برای ایجاد تغییراتی که در زمینه انتخابات شورایاری ها و شورای شهر نیاز دارند، شروع کرده تا در مدت 3 سال یا بیشتر به نتایج مورد نظر دست یابند.

رئیس قوه مقننه در خصوص مدیریت متمرکز شهری خاطر نشان کرد: ما با کپی برداری از قوانین سایر کشورها نمی توانیم شهرها را مدیریت کنیم، زیرا ما قانون اساسی خودمان را داریم و تغییر در روش های مدیریتی فعلی نیازمند اصلاحات در قانون اساسی کشورمان است.

لاریجانی در پایان از دبیران شورایاری های شهر تهران خواست تا با تدوین یک طرح اولیه و با همکاری مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون شوراها و امور داخلی، قدم های اولیه را برای رسیدن به اهداف مورد نظر بردارند.