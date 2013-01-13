نام نویسی حوزه علمیه مجازی درس خارج خوزستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، براساس مصوبه معاونت آموزش حوزه علمیه استان طلاب با مراجعه به مرکز مدیریت ثبت نام خود را انجام دهند.

با وجود طراحی سایت این حوزه، ظرفیت ثبت نام نامحدود خواهد بود و هر تعداد طلبه می توانند در کلاسها به صورت مجازی شرکت کنند.

تاکنون بیش از 60 نفر در این حوزه علمیه نام نویسی کرده اند و پیش بینی ها حاکی از روند رو به رشد این آمار در آینده خواهد داشت.

مهلت ثبت نام تا 30 بهمن ماه سال جاری خواهد بود و معاونت آموزش پس از بررسی مدارک طلاب آن ها را در سامانه حوزه علمیه مجازی وارد می کند.