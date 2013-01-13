روز به روز پیشرفت می کنیم/ تمام تمرکزم بر روی لیگ برتر است

به گزارش خبرنگار مهر، تونی اولیویرا بعد از برتری تیم تراکتورسازی مقابل راه آهن در جمع خبرنگاران گفت: این بهترین نتیجه ای بود که می توانستیم به دست بیاوریم و برخلاف همیشه در بازی با راه آهن توانستیم از موقعیت هایمان به خوبی استفاده کنیم و تیم حریف هم این اجازه را به ما داد تا نتیجه حملات ما منجر به زدن سه گل شود.

وی افزود: نیمه اول از بازیکنانم راضی نبودم اما از ابتدای نیمه دوم با دو گل زود هنگام توانستیم از حریف پیش افتاده و با روحیه خوبی بازی را ادامه بدهیم اما بعد از گل سوم و در 15 دقیقه پایانی نتوانستیم بازی را تحت کنترل داشته باشیم.

اولیویرا اظهار داشت: روی هم رفته از عملکرد شاگردانم در این بازی راضی هستم زیرا آن ها به خوبی جنگیده و از جان مایه گذاشتند و با این کارشان جواب تلاش کادر فنی را به خوبی دادند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر بازی های آسیایی تیم تراکتور سازی گفت: تمام تمرکزم را در حال حاضر بر روی بازی های لیگ برتر است و اکنون که بازی با راه آهن تمام شده من به بازی با نفت آبادان فکر می کنم.

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی افزود: البته با این حال می گویم که ما در آسیا حریفی از پیش باخته نیستیم.

تیم تراکتور سازی تبریزعصر امروز بانتیجه سه بر صفر توانست تیم راه آهن را با شکست بدرقه کند .