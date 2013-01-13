آماده سازی پیست بین المللی دیزین برای مسابقات

قربانعلی سولقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هم اکنون در تلاش هستیم که بستر و شرایط پیست اسکی بین المللی دیزین را برای مسابقات ملی و بین المللی آماده سازی کنیم.



وی ادامه داد: علاوه بر چهار دستگاه برفکوب سه دستگاه دیگر نیز خریدار شد تا بستر و شرایط پیست برای میزبانی مسابقات مهیا شود.



رئیس هیئت اسکی استان البرز افزود: این دستگاه های برفکوب با اعتبار 15 میلیارد ریالی خریداری شده است.



سولقانی تصریح کرد: از هفته آینده پیست اسکی دیزین آماده مسابقات ملی و بین المللی خواهد بود.

