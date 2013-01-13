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۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۹:۰۶

آماده سازی پیست بین المللی دیزین برای مسابقات

آماده سازی پیست بین المللی دیزین برای مسابقات

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت اسکی استان البرز از آماده سازی پیست اسکی بین المللی دیزین برای مسابقات ملی و بین المللی خبر داد.

قربانعلی سولقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هم اکنون در تلاش هستیم که بستر و شرایط پیست اسکی بین المللی دیزین را برای مسابقات ملی و بین المللی آماده سازی کنیم.

وی ادامه داد: علاوه بر چهار دستگاه برفکوب سه دستگاه دیگر نیز خریدار شد تا بستر و شرایط پیست برای میزبانی مسابقات مهیا شود.

رئیس هیئت اسکی استان البرز افزود: این دستگاه های برفکوب با اعتبار 15 میلیارد ریالی خریداری شده است.

سولقانی تصریح کرد: از هفته آینده پیست اسکی دیزین آماده مسابقات ملی و بین المللی خواهد بود.
 

کد مطلب 1790104

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