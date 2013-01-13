به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابوالقاسم میراحمدی بعدازظهر امروز در نشست مجمع عمومی موسس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاوزی که با حضور مسولان استانی و شهرستانی در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، ظهار داشت: سیاسیون کشور می توانند با تصمیمات موثر خود علاوه بر رفع مشکلات کشاورزان شرایط آنها را برای حمایت از سایر صنوف فراهم سازند.



وی موقعیت جمهوری اسلامی ایران را در زمینه کشاورزی بسیار مطلوب عنوان کرد و افزود: شرایط جوی متعادل در چهار فصل و دارا بودن منابع آبی و خاکی گسترده فرصت خوبی را برای کشور تدارک دیده است که این ویژگی می تواند آینده روشنی را برای کشور به همراه داشته باشد.

توجه به حوزه کشاورزی عدم مهاجرت از روستا به شهر را در پی دارد



این مسئول یکی از ثمرات بسیار خوب توجه به بخش کشاورزی را عدم مهاجرت از روستا به شهر بر شمرد و ادامه داد: در تمامی مناطق کشور شرایط برای تولید وجود دارد که با رغبت افراد به این بخش درصد قابل توجهی از مهاجرت ها کاسته خواهد شد.



میراحمدی به اهداف صندوق توسعه بخش کشاوزی نیز پرداخت و بیان کرد: صندوق توسعه بخش کشاورزی با آینده نگری خود می تواند با حمایت از صنوف کشور در راستای رفع معضلات اجتماعی، بیکاری، اشتغال و فساد تاثیر به سزایی داشته باشد.



امام جمعه شهرستان قدس به اثرات مثبت زکات که برای فقرا منظور شده، اشاره کرد و یادآور شد: کشاورز با پرداخت زکات در واقع سهم بیمه خود را پرداخت کرده و با این اقدام می تواند محصولات خود را برای دوری از آفات بیمه کند و رحمت الهی شامل او شود.