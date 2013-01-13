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۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۹:۰۷

سفیر فنلاند در ایران:

ایران و فنلاند مشترکات زیادی دارند/ تلاش برای گسترش روابط

ایران و فنلاند مشترکات زیادی دارند/ تلاش برای گسترش روابط

بوشهر - خبرگزاری مهر: سفیر فنلاند در ایران گفت: کشور فنلاند و ایران مشترکات زیادی دارند که می توانیم با استفاده از این خصوصیات مشترک در توسعه روابط گام‌های جدی برداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، هاری کمرانین عصر یکشنبه در نشست با مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس اظهار داشت: ایران در سال‌های اخیر پیشرفت‌های بسیار زیادی در بخش‌های مختلف و به‌ویژه صنعت و انرژی داشته است که بخشی از این پیشرفت‌ها را در این منطقه شاهد هستیم.

وی از عسلویه به عنوان قلب تپنده انرژی دنیا یاد کرد و ادامه داد: بخشی از پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران در عرصه صنعت در این منطقه دیدنی است.

کمرانین در ادامه سخنان خود توسعه صورت گرفته در پارس جنوبی را ستود و تصریح کرد: این مرکز عظیم انرژی در عسلویه به عنوان قلب تپینده انرژی دنیا محسوب می شود که می‌تواند ذی‌نفعانی جهانی داشته باشد.

وی با اشاره به توسعه و پیشرفت های ایران در تمامی عرصه ها گفت: من به آینده بسیار خوش بین هستم و بر این باورم که دو کشور فنلاند و ایران می توانند در حوزه اقتصادی و صنعتی مروادات خوبی داشته باشند.

تلاش در راستای گسترش روابط ایران و فنلاند

سفیر فنلاند در ایران افزود: امروز از منطقه عظیم صنعتی و اقتصادی در ایران بازدید کردم که بسیار خوشحال و خرسندم که از نزدیک با پیشرفت‌های ایران در حوزه نفت، گاز و انرژی آشنا شدم و امیدوارم این بازدید بتواند به گسترش روابط در حوزه صنعتی و اقتصادی کمک شایانی کند.

وی تصریح کرد: من اکنون مدت زمانی کوتاه است که به عنوان سفیر جدید فنلاند در ایران انتخاب شده ام و از ابتدای حضورم در ایران سعی داشته ام با پتانسیل های متعدد ایران در حوزه های مختلف انرژی،صنعتی و اقتصادی  آشنا شوم.

کمرانین خاطرنشان ساخت: در مدت زمان حضورم در ایران تلاش کرده‌ام تا در راستای گسترش روابط دو کشور در این حوزه‌ها  فعالیت‌هایی داشته باشیم و حضور و بازدید امروز ما در این منطقه نیز در راستای همین اتفاق بوده است.

سفیر فنلاند در ایران خاطرنشان کرد: کشور فنلاند و ایران مشترکات زیادی دارند که می توانیم با استفاده از این خصوصیات مشترک در توسعه روابط گام های جدی برداریم.

کد مطلب 1790106

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