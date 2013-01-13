ایران و فنلاند مشترکات زیادی دارند/ تلاش برای گسترش روابط

به گزارش خبرنگار مهر، هاری کمرانین عصر یکشنبه در نشست با مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس اظهار داشت: ایران در سال‌های اخیر پیشرفت‌های بسیار زیادی در بخش‌های مختلف و به‌ویژه صنعت و انرژی داشته است که بخشی از این پیشرفت‌ها را در این منطقه شاهد هستیم.

وی از عسلویه به عنوان قلب تپنده انرژی دنیا یاد کرد و ادامه داد: بخشی از پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران در عرصه صنعت در این منطقه دیدنی است.

کمرانین در ادامه سخنان خود توسعه صورت گرفته در پارس جنوبی را ستود و تصریح کرد: این مرکز عظیم انرژی در عسلویه به عنوان قلب تپینده انرژی دنیا محسوب می شود که می‌تواند ذی‌نفعانی جهانی داشته باشد.

وی با اشاره به توسعه و پیشرفت های ایران در تمامی عرصه ها گفت: من به آینده بسیار خوش بین هستم و بر این باورم که دو کشور فنلاند و ایران می توانند در حوزه اقتصادی و صنعتی مروادات خوبی داشته باشند.

تلاش در راستای گسترش روابط ایران و فنلاند

سفیر فنلاند در ایران افزود: امروز از منطقه عظیم صنعتی و اقتصادی در ایران بازدید کردم که بسیار خوشحال و خرسندم که از نزدیک با پیشرفت‌های ایران در حوزه نفت، گاز و انرژی آشنا شدم و امیدوارم این بازدید بتواند به گسترش روابط در حوزه صنعتی و اقتصادی کمک شایانی کند.

وی تصریح کرد: من اکنون مدت زمانی کوتاه است که به عنوان سفیر جدید فنلاند در ایران انتخاب شده ام و از ابتدای حضورم در ایران سعی داشته ام با پتانسیل های متعدد ایران در حوزه های مختلف انرژی،صنعتی و اقتصادی آشنا شوم.

کمرانین خاطرنشان ساخت: در مدت زمان حضورم در ایران تلاش کرده‌ام تا در راستای گسترش روابط دو کشور در این حوزه‌ها فعالیت‌هایی داشته باشیم و حضور و بازدید امروز ما در این منطقه نیز در راستای همین اتفاق بوده است.

سفیر فنلاند در ایران خاطرنشان کرد: کشور فنلاند و ایران مشترکات زیادی دارند که می توانیم با استفاده از این خصوصیات مشترک در توسعه روابط گام های جدی برداریم.