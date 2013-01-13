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۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۹:۱۱

هفته بیست و دوم لیگ انگلستان/

منچستریونایتد مقابل لیورپول به برتری رسید

منچستریونایتد مقابل لیورپول به برتری رسید

منچستریونایتد با برتری مقابل لیورپول گامی دیگر به قهرمانی در رقابت‎های فوتبال این فصل لیگ برتر انگلستان نزدیک شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچستریونایتد امروز یکشنبه در چارچوب هفته بیست و دوم رقابت‎های لیگ برتر انگلستان با نتیجه 2 بر یک در ورزشگاه اولدترافورد از سد لیورپول گذشت.

"رابین فن پرسی" که وی را بی تردید نه تنها باید بهترین بازیکن منچستریونایتد تا بدینجای فصل، که بهترین بازیکن لیگ سال جاری انگلستان خواند، در دقیقه  19 من یونایتد را پیش انداخت و در دقیقه 54 با ارسالی زیبا موجب به ثمر رسیدن گل دوم من‎یونایتد از سوی "نمانیا ویدیچ" شد.

"دانیل استوریج"  در دقیقه 57 یکی از گل ها را جبران کرد اما این برای جلوگیری از شکست لیورپول کافی نبود.

تیم های آرسنال و منچسترسیتی تا دقایقی دیگر آخرین دیدار این هفته از رقابت ها را در ورزشگاه "امارات" برگزرا خواهند کرد.

 جدول رده‌بندی:
1- منچستریونایتد 55 امتیاز
2- منچسترسیتی 45 امتیاز - یک بازی کمتر
3- چلسی 41 امتیاز - یک بازی کمتر
4- تاتنهام  40 امتیاز
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18- آستون ویلا 19 امتیاز
19- ردینگ 16 امتیاز
20- کوئینزپارک رنجرز 14 امتیاز

کد مطلب 1790108

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