به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کاظمی، سرمربی ذوب‌آهن بعد از شکست مقابل سپاهان در رختکن ورزشگاه فولادشهر اصفهان با بازیکنان تیم جلسه برگزار کرده و مشکلات ذوب‌آهن در این بازی را به آنها گوشزد کرد.

سرمربی تیم اصفهانی در این جلسه که نزدیک به نیم ساعت طول کشید، به بررسی دلایل شکست ذوب‌آهن در شهرآورد اصفهان پرداخت.

کاظمی بعد از شکست تیمش در کنفرانس خبری با خبرنگاران رسانه‌های گروهی به شدت نسبت به عملکرد بازیکنان خط دفاعی ذوب‌آهن اعتراض کرد.

ذوب‌آهن عصر امروز در چارچوب رقابت‌های هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور مقابل سپاهان شکست خورد .