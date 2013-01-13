ناحیه صنعتی هشتگرد به شهرک صنعتی غیر دولتی ارتقا یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در هشتمین ستاد تسهیل استان البرز ناحیه صنعتی هشتگرد با دستور موافق فخرالله مولایی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به شهرک صنعتی ارتقا یافت.



طی ماه اخیر نیز مجوز رسمی شهرک صنعتی غیر دولتی سیمین دشت در پی بازدید اصغر عربیان استاندار البرز و مسئولان استان صادر شد.



